Eppan -Bundestrainer Joachim Löw glaubt weiterhin fest daran, dass Torhüter Manuel Neuer mit der deutschen Nationalmannschaft zur Fußball-WM nach Russland reisen kann. „Stand heute gibt es keinerlei Probleme, auch nicht bei den höchsten Belastungen. Es sieht momentan sehr gut aus“, sagte Löw am Donnerstag im Trainingslager in Eppan. „Wenn wir das Gefühl haben, dass er 100 Prozent Leistung bringen kann, dann kann er dabei sein. Wir schauen mal von Tag zu Tag.“

Zum anderen Sorgenkind des FC Bayern München, dem aktuell noch verletzten Innenverteidiger Jérôme Boateng, erklärte Löw: Es ist noch nicht ganz hundertprozentig klar, ob er morgen anreisen kann. Es folgt erst noch die Abschlussuntersuchung in München, danach werden wir entscheiden. Er ist ziemlich an die Grenze herangegangen, bei Muskelverletzungen wollen wir keine Fehler machen. Alles ist nach Plan bei ihm. Im Laufe der nächsten Woche kann er möglicherweise teilweise in das Mannschaftstraining einsteigen.“ (dpa)

