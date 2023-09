Amsterdam -Mit 0:3 unterlag Deutschland am Samstagabend in Amsterdam den Niederlanden. Die DFB-Elf kämpft in der Nations League um den Klassenerhalt, Bundestrainer Joachim Löw bangt um seinen Job.

Wir haben die Pressestimmen gesammelt

„Algemeen Dagblad“: „Der Weltmeister von 2014 ist nicht mehr die große Mannschaft von einst. Die Eröffnungsphase ging noch an die Deutschen mit einem Schussversuch von Thomas Müller als auffallendste Heldentat. Oranje spielte gut aufgestellt und schlug nach einer halben Stunde zu.“

„Volkskrant“: „Oranje erlebt einen feinen Abend mit einem historischen Sieg über Deutschland. Die deutsche Elf machte einen blassen Eindruck. Am Samstag spielten fünf Spieler aus der Startelf des gewonnenen WM-Finales gegen Argentinien. Sie machten einen blassen Eindruck, besonders die Verteidiger Hummels und Boateng, die kürzlich auch schon in der Champions League zeigten, dass sie von ihrer besten Form weit weg sind.“

„De Telegraaf“ (alle Niederlande): „Sensationeller 3:0-Sieg lässt an die glorreiche Vergangenheit denken. Oranje durchbricht die Grenzen der Deutschen. Applaus nach der ersten Halbzeit, La Ola in der zweiten Halbzeit und die Entladung der Freude nach dem 3:0-Sieg über den Erzrivalen Deutschland, dem höchsten Erfolg in der Geschichte gegen Deutschland.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

„Marca“: „Die neuen »Tulpen« überrollen Deutschland. In der zweiten Halbzeit hatten die Deutschen das Monopol beim Ballbesitz, doch die Holländer nutzten das Konterspiel aus. Eine schwarze Nacht für den deutschen Fußball. In diesem Moment wäre Deutschland abgestiegen. Für die Jungs von Joachim Löw geht es jetzt gegen Frankreich eigentlich schon um fast alles. Wenn man das Spiel resümiert, entspricht das Ergebnis sicherlich nicht dem Geschehen, aber es ist nicht das Deutschland, das wir von anderen Zeiten kennen.“

„AS“ (beide Spanien): „Holland zerstört Deutschland. Deutschland versinkt in der Krise nach dem Schiffbruch gegen Holland. Die Säulen der 'Mannschaft' drohen einzustürzen nach einer neuen Niederlage in Holland, diese gefährdet vehement das Weiterkommen in der Gruppe eins der Nations League. Joachim Löw wird wieder angezählt wie nach dem Aus in der Gruppenphase der WM. Die 'Mannschaft' ist nur noch eine Karikatur von sich selbst.“

„Gazzetta dello Sport“: „Auch Deutschland droht wie Italien der Abstieg in die Liga B. Das wäre das bittere Ende eines schrecklichen Jahres für die Ex-Weltmeister. Die deutsche Nationalelf erscheint sowohl physisch, als auch mental erschöpft. Die Deutschen sind mit dem Kopf noch in Russland.“

„Corriere dello Sport“ (beide Italien): „Die Niederländer versenken Löws Truppe. Null Tore und ein einziger Punkt nach den ersten beiden Spielen, die einer desaströsen WM folgen. Deutschland findet nicht den Ausweg aus der Krise und zerbricht in Amsterdam gegen die energischen Niederländer. Zu den vielen Problemen Deutschlands zählt, dass die Mannschaft nicht mehr trifft. Deutschland ist wie Italien auf der Suche nach einem Kopf im Mittelfeld.“

„L'Equipe“: „Tiefer als die Niederlande! Die Deutschen schaffen es nicht, sich von ihrer WM zu erholen. Von den Niederlanden zerquetscht, droht ihnen jetzt der Abstieg im Nationen-Cup.“

„Le Parisien“ (beide Frankreich): „Deutschland kaltblütig geschlagen.“ (sid)