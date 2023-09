Leipzig -RB Leipzigs Verteidiger Marcel Halstenberg wird gegen England sein Debüt in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft feiern. „Halstenberg spielt von Anfang an, auf jeden Fall“, kündigte Bundestrainer Joachim Löw am Donnerstag an. Der 26-Jährige wird am Freitag (21.00 Uhr/ZDF) in London im Länderspiel-Klassiker gegen England als linker Verteidiger auflaufen. Auf Real-Madrid-Star Toni Kroos wird Löw im ausverkauften Wembley-Stadion wahrscheinlich verzichten.



Wenn er ihn einlade, wolle er ihn auch gerne auf dem Feld sehen, sagte Löw. Halstenberg habe sich durch seine konstant guten Leistungen beim Bundesliga-Zweiten Leipzig die Nominierung verdient.



In Köln gegen Frankreich

Die deutsche Auswahl spielt am Freitag im Londoner Wembley-Stadion gegen England und vier Tage später in Köln gegen Frankreich. „Es war ein Kindheitstraum – nun ist es Wirklichkeit. Heute absolvierte ich mein erstes Training mit dem DFB-Team. Ich bin unfassbar glücklich über diese Ehre“, schrieb Halstenberg am Mittwochabend auf seiner Instagram-Seite. Nach Timo Werner (8 Länderspiele) und Diego Demme (1) wäre er der dritte RB-Profi, der für Deutschland aufläuft.



Der erste Anruf von Löw war auf dem Anrufbeantworter von Halstenberg gelandet, weil er nicht rangegangen war. Halstenberg hatte offensichtlich die Nummer vom Weltmeister-Trainer nicht eingespeichert. „Ich habe zurückgerufen. Er hat sich vorgestellt, wir haben ein bissl geplaudert. Er hat mir halt gesagt, dass er mich gerne einladen und mich nominieren möchte und sehen will, wie ich mich in den nächsten zwei Wochen mache“, sagte er. (dpa)



