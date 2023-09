Eppan/Klagenfurt -Bei Deutschlands 1:2-Niederlage in Klagenfurt gegen Österreich war Sami Khedira einer von nur drei Weltmeistern in der Startelf von Bundestrainer Joachim Löw. Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler von Juventus Turin sprach mit dem „Express“ über die Pleite.

War die Niederlage der richtige Warnschuss vor der WM?

Wir brauchen keinen Warnschuss, um zu wissen, wie wichtig das Turnier für uns ist und welche Ziele wir dort verfolgen. Wir kennen es aus der Vergangenheit, dass das erste Länderspiel der Vorbereitung ein bisschen holprig ist. Wir waren nicht ganz frisch. Die Leistung hatte aber nicht nur was mit Müdigkeit sondern auch mit Konzentration und Zielstrebigkeit zu tun. Die Trainingssteuerung ist so, dass wir Freitag spritziger sind. Den besten Zustand müssen wir in zwei Wochen haben. Am besten gewinnen wir die nächsten acht Spiele – dann ist alles gut.

Lag es an den Umständen?

Das war schon nicht einfach. Ausreden lassen wir aber nicht gelten. Definitiv hätten wir den einen oder anderen Ball besser zu Ende spielen müssen. Eine WM hat auch viele Hindernisse. Das war definitiv keine optimale Vorbereitung. Wir sind erst am Spieltag angereist, dann ist erst knapp zwei Stunden später Anpfiff. Da muss man sich wieder fokussieren und motivieren. Trotzdem war es abgesehen vom Ergebnis ein guter Test.

Hat die Partie gezeigt, dass es ohne die etablierten Stützen nicht geht?

Natürlich wissen wir, dass Thomas Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng absolute Stützen dieser Mannschaft sind. Natürlich haben sie die Qualität, um das Spiel zu verändern. Aber während eines Turniers können Sperren oder Verletzungen auftreten. Daher brauchen wir Spieler wie Niklas Süle oder Antonio Rüdiger. Es ist wichtig, dass sie sich gezeigt haben.

Haben Sie die Pfiffe gegen Mesut Özil und Ilkay Gündogan mitbekommen?

Wir sind ja nicht taub. Das bekommt man natürlich mit. Aber zu der Sache bin ich jetzt einfach mal still und sag gar nichts mehr. (red)