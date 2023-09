Amsterdam -Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in der neu geschaffenen Nations League ihre erste Niederlage kassiert. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw verlor in Amsterdam gegen die Niederlande mit 0:3 (0:1) und ist mit nur einem Punkt aus zwei Spielen vom ersehnten Gruppensieg weit entfernt.



Höchste Niederlage eines DFB-Teams gegen Niederlande

Virgil van Dijk (30.) brachte die Gastgeber per Kopf in Führung, Memphis Depay (87.) und Georginio Wijnaldum (90.+3) machten die höchste Niederlage eines DFB-Teams gegen die Niederlande perfekt.



Am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) trifft die DFB-Auswahl in Paris auf Weltmeister Frankreich, der zum Auftakt des neuen Wettbewerbs beim Hinspiel in München ein 0:0 gegen das deutsche Team erreicht hatte und die Dreiertabelle mit vier Zählern vor den Niederlanden (3) anführt. (sid)