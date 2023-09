München -Spinnenattacke im ZDF – und das, obwohl man beim öffentlich-rechtlichen Sender gerade das Länderspiel Deutschland gegen Frankreich und nicht die Comicverfilmung „Spiderman“ zeigte.

Als die Franzosen den Ball in der 77. Minute in die gegnerische Hälfte passten, hangelte plötzlich eine schwarze Spinne über den Köpfen der Spieler. Zum Glück keine riesiger Achtbeiner, der sich da mitten im Stadion auf die Spieler stürzte, sondern nur ein kleines Exemplar, dass sich an der Kamera herabseilte.

Böse Zungen behaupten, es habe sich um ein optisches Element gehandelt. Damit sei eine neue taktische Variante namens „Spinne“ veranschaulicht worden, eine Abwandlung der „Raute“ im Mittelfeld. Das ZDF wollte diese Behauptung nicht kommentieren.

Für den ein oder anderen Kreischer in den deutschen Wohnzimmern hat die Spinne aber sicherlich gesorgt. (red)

