Köln -Nach der 1:2-Niederlage gegen Frankreich am Dienstagabend ist klar: Aus eigener Kraft kann die deutsche Nationalmannschaft die Liga A der Nations League nicht halten. Dafür braucht das Team von Joachim Löw Hilfe von Weltmeister Frankreich und anschließend einen Sieg gegen die Niederlande (19. November, 20.45 Uhr). Ansonsten steigt die DFB-Elf in die Liga B ab – auf die großen Gegner würde man dann nicht mehr treffen.

Als Absteiger aus Liga A stehen Polen und Island bereits fest, für sie geht es in der nächsten Saison eine Liga tiefer weiter. Vize-Weltmeister Kroatien kämpft in der Gruppe mit Spanien und England noch um den Klassenerhalt.

In Liga B heißen die Gegner der Absteiger dann nicht mehr Frankreich und Holland, Portugal oder Belgien. Dort trifft man auf Tschechien, die Türkei oder Dänemark, sofern die ihre Liga halten, oder einen Aufsteiger aus Liga C – also wohlmöglich Israel, Finnland oder Bulgarien... Nicht die Kracher-Spiele, die man sich für die DFB-Mannschaft wünscht.

Nach Abstieg droht schwerere EM-Qualifikation

Eine weitere Folge eines Abstiegs: Schafft es die deutsche Elf in der Nations League nicht unter den ersten Zehn, steckt man bei der Auslosung für EM-Quali 2020 nur in Lostopf zwei – und trifft dann dort auf einen stärkeren Gegner.

Immerhin: Mit guten Spielen und Ergebnissen kann Deutschland schnell wieder in die Liga A aufsteigen – und dann auch wieder um den Titel der Nations League spielen. Das ist in den unteren Ligen ausgeschlossen. (red)

