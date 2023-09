Brüssel -Sie macht das elegant. Als Angela Merkel im neuen Nato-Hauptquartier in Brüssel ein Denkmal einweiht, erwähnt sie den groß gewachsenen Mann, der ihr gegenüber steht, mit keinem Wort. Aber jeder versteht, wen Merkel meint, als sie sagt, dass die Berliner Mauer für Abschottung stand. Für Abschottung, die glücklicherweise vorbei sei. Nicht neue Mauern dürfe es geben, sondern offene Gesellschaften, die auf gemeinsamen Werten aufgebaut sind, sagt die Bundeskanzlerin.

Dann ist der groß gewachsene Mann an der Reihe. Er weiht ein Denkmal ein, das an den Terroranschlag vom 11. September 2001 erinnern soll. Der US-Präsident macht das weniger elegant als Merkel. Zwischentöne sind nicht seine Sache. Er setzt die Nato unverhohlen unter Druck, fordert höhere Verteidigungsausgaben. Er sagt, dass die meisten Nato-Mitgliedsländer – unter ihnen Deutschland – den USA Geld schuldeten. Unfair sei das gegenüber den US-Steuerzahlern.

Die Denkmäler in der Eingangshalle des neuen Nato-Hauptquartiers erinnern an die zwei wichtigsten Ereignisse in der Geschichte des Militärbündnisses. Es sind Reste der Berliner Mauer und ein Stahlfragment aus dem Nordturm des World Trade Centers in New York. Ende 1989 glaubte die Nato, als Siegerin aus dem Kalten Krieg hervorgegangen zu sein. Nach dem 11. September 2001 wurde der Bündnisfall erklärt. Er gilt bis heute fort.

Trump kann mit Europa nicht viel anfangen

Die schlichte Zeremonie beim Nato-Gipfel in Brüssel soll eine Eintracht vorgaukeln, die nicht existiert. Donald Trump, der populistische Immobilienmilliardär, besucht zum ersten Mal in seiner neuen Funktion als US-Präsident die EU und die Nato – und es scheint, als prallten da Planeten aufeinander, die sich lieber abstoßen würden.

Das hat sich schon am Donnerstagmorgen angedeutet. Im Atrium des EU-Ratsgebäudes in Brüssel bekommt Trump einen Eindruck davon, dass das politische Geschäft in Europa komplizierter ist als in den USA. EU-Ratspräsident Donald Tusk sagt: „Wissen sie, Herr Präsident, dass wir zwei Präsidenten in der EU haben?“ Worauf Trump erwidert: „Weiß ich.“ Worauf EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker meint: “Einer zu viel.” Worauf wiederum Tusk sagt: „Es ist kompliziert.” Trump wirkt, als ginge ihn der Wortwechsel nichts an.

Schon die Dauer der Gespräche ist Beleg dafür, dass Trump mit Europa nicht viel anfangen kann. Gerade einmal eine Viertelstunde nimmt er sich Zeit für das Treffen mit dem EU-Spitzenduo Tusk und Juncker. In Saudi-Arabien, wo Trump vor wenigen Tagen war, dauerte allein der Schwerttanz im Wüstenpalast, an dem der US-Präsident mitwirkte, länger.

Niemand soll wissen, woran er bei Trump ist

Wenn das ein Maßstab sein sollte für Sympathie und Interesse, dann wissen Tusk und Juncker jetzt, woran sie sind. Die Gesprächsfetzen, die Journalisten mithören können, handeln von Trumps Reisestationen in den vergangenen Tagen: Er war in Saudi-Arabien und in Israel, auch beim Papst machte der frühere Reality-TV-Entertainer Halt. Das sei „spektakulär” gewesen und „sagenhaft”, sagt Trump: „Der Papst war sagenhaft.” Trump liebt diese Schlagworte, die nichts aussagen, aber sehr gut klingen.

Weder EU-Offizielle noch Nato-Vertreter können bislang genau sagen, wie es der neue US-Präsident mit ihnen hält. Während des US-Wahlkampfes bejubelte er den Ausgang des Brexit-Referendums und erweckte in der EU das Gefühl, er wünsche sich noch viele solcher Volksabstimmungen. Die Nato nannte er erst obsolet. Dann sagte er, das sei sie aber nun nicht mehr. Offenbar soll niemand genau wissen, woran er mit Trump ist. So hat Trump das gerne.

Die Unklarheiten existieren auch nach dem ersten Treffen weiter. EU-Ratspräsident Donald Tusk wirkt erschöpft, als er sich kurz nach dem Gespräch mit Trump mit durchgedrücktem Rücken vor einem Mikrofon postiert und wie ein Sprechautomat aufsagt: „Wir haben Außenpolitik, Sicherheitspolitik, die Klima-Frage und Handelsbeziehungen diskutiert.” Das klingt wie dem Handbuch für internationale Politik entnommen.

Es liegen wieder Welten zwischen EU und USA

Erst später wird Tusk etwas klarer. Er sagt, dass man sich in vielen Dingen einig sei, in Sachen Klima, Handel und Russland allerdings nicht. Das aber sind die wichtigen Dinge. Allmählich wird deutlich, dass nach Barack Obamas Amtszeit nun in der Tat wieder Welten zwischen Europa und den USA liegen. „Werte und Prinzipen zuerst, das ist es, was wir, Europa und Amerika, betonen sollten”, sagt Tusk. Er hört sich an wie Merkel, nur spricht er in diesem Moment Englisch. Und „Values and principles first” – das klingt noch bedeutungsschwerer und grenzt sich noch deutlicher von Trumps Wahlkampfparole „America first” ab.

Trump besucht die alte Welt. Halb Brüssel ist deswegen abgesperrt. Ohnehin hat mindestens die Hälfte der Bevölkerung die Stadt verlassen. Es ist Himmelfahrtstag im katholischen Belgien. Wer kann, geht in ein verlängertes Wochenende. Manche werden dabei sein, die es Trump nicht verziehen haben, dass er ihre Stadt ein “Höllenloch” genannt hat.

So wird der erste Besuch des neuen US-Präsidenten bei EU und Nato zu einem nüchternen Schauspiel, das ungefähr 24 Stunden dauert. Am Donnerstagabend ist es vorbei. Trump fliegt zum G7-Gipfel nach Sizilien. Die beiden Planeten sind kurz aneinander geprallt. Nun stoßen sie sich schon wieder ab.