Lychen -Sie schwimmt gegen den Trend. Während Altersgenossen aus der uckermärkischen Provinz fliehen, hat sich Urte Rätsch (25) bewusst für ihre Heimat entschieden – und versucht auch andere davon zu überzeugen.

Ihr Elternhaus steht in Lychen (Uckermark) am Wurlsee, einem von sieben Seen in der brandenburgischen Kleinstadt. Ihr Vater ist Holzbildhauer Karl Rätsch, dessen Skulpturen in Garten und Atelier des Anwesens stehen.

Dass die Tochter Bootsbauerin wurde, scheint da nicht verwunderlich. Urte Rätsch ist viel rumgekommen: Ihre Ausbildung hat sie in Peenemünde gemacht und arbeitete anschließend in Wesenburg (beides Mecklenburg-Vorpommern).

dpa

Danach zog es sie nach Schleswig-Holstein und Bayern , zum Schluss landete Urte Rätsch an der Cote d’azur. Statt französisches Mittelmeer heißt es nun aber wieder: Uckermark. Sie ist zurück in ihrer Heimat.

Dem KURIER sagte sie: „Wenn ich in Berlin wohne würde, würde ich Kopfschmerzen bekommen. Ich mag die Natur, die Ruhe hier.“ Ihre kleine Werkstatt liegt nicht direkt an einem der Lychener Seen „Um Boote zu reparieren oder neu zu bauen, brauche ich das Wasser nicht unbedingt“, erklärt die Bootsbau-Gesellin, die gerade ihren Meister machen will. Erfahrung hat sie im klassischen Bau von Yachten, im Innenausbau von Großseglern und in der Reparatur von Holz- sowie Kunststoffbooten. Auch ein modernes Hovercraft-Gefährt hat sie gebaut (www.7-seen-werft.de)

Gerade arbeitet die 25-Jährige an einem Oldie: Der Jollenkreuzer, Baujahr 1965, ist ein typisches Boot der Region mit nur geringem Tiefgang. „Der komplette Schwertkasten muss erneuert werden“.

Kommunalpolitisch engagiert sie sich in der Wählergruppe „Schön hier – gemeinsam für Lychen“. Thomas Held, einer der Stadtverordneten der Gruppe sagt: „Urte ist ein Glücksgriff für uns. Sie verkörpert die junge Generation, sucht den Kontakt zu Gleichaltrigen.“