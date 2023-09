Jakarta -Die Sonne ist weg! In dem Land Indonesien sah es kurz so aus. Dort gab es am Mittwoch eine totale Sonnenfinsternis. Für diese Zeit wurde es dunkel, obwohl Tag war.

Das passiert so: Der Mond schob sich zwischen Sonne und Erde. So wurde die Sonne verdeckt. Denn der Mond kreist um die Erde und die Erde wiederum um die Sonne. Ab und zu kommt es vor, dass alle drei Himmelskörper im Weltall in einer Linie stehen.

Dann verdeckt uns der Mond für einen kurzen Moment an manchen Orten den Blick auf die Sonne und es wird dunkler. Das nennt man dann totale Sonnenfinsternis. (dpa)

Sonnenfinsternis in Indonesien

Die Sonnenfinsternis am 09. März 2016, gesehen am Hindu Prambanan Tempel in Yogyakarta, Indonesien. dpa

Die Sonnenfinsternis am 09. März 2016, gesehen in Indonesien. AFP

Die Sonnenfinsternis am 09. März 2016 gesehen in Indonesien. REUTERS

Die Sonnenfinsternis am 09. März 2016 gesehen, in Bangladesh. AP

Die Sonnenfinsternis am 09. März 2016, gesehen in Bhopal, Indien. dpa

Die Sonnenfinsternis am 09. März 2016 im Verlauf, gesehen von Indonesien REUTERS