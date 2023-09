Dallas -Die Dallas Mavericks um Basketball-Superstar Dirk Nowitzki wollen bei Auswärtsspielen nicht mehr in Hotels übernachten, die zur Kette des künftigen US-Präsidenten Donald Trump gehören. Nach Informationen von ESPN werden neben den Mavs auch die Milwaukee Bucks und die Memphis Grizzlies bei Auswärtsspielen in Chicago und New York nicht mehr in Unterkünften der Trump-Marke nächtigen. Die Teams wollen jegliche indirekte und direkte Verbindung zum neuen US-Präsidenten meiden.



Mavs-Boss Cuban großer Trump-Gegner

Vor allem Mavs-Eigentümer Mark Cuban hatte sich im Wahlkampf deutlich hinter Trump-Konkurrentin Hillary Clinton gestellt. Auch Milwaukees Co-Besitzer Marc Lasry gilt als Anhänger der Demokratin.



Die Trainer Gregg Popovich (San Antonio Spurs), Stan van Gundy (Detroit Pistons) und Steve Kerr (Golden State Warriors) hatten bereits deutlich ihre Kritik an dem Wahlausgang geäußert. Van Gundy hatte Trump als „rassistisch und frauenfeindlich“ bezeichnet. (dpa)