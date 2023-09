Dallas -Trotz des Comebacks von Basketball-Superstar Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks die nächste deutliche Heimpleite hinnehmen müssen. Der NBA-Champion von 2011 unterlag am Mittwoch (Ortszeit) den Los Angeles Clippers mit 104:124 (45:68) und verlor die siebte Partie in Serie. Mit zwei Siegen und zwölf Niederlagen bleiben die Texaner weiterhin das schlechteste Team in der nordamerikanischen Profiliga.

Nowitzki stand nach überstandenen Achillessehnenproblemen 20 Minuten auf dem Parkett. Der Würzburger erzielte in dieser Zeit zehn Punkte und holte sechs Rebounds. Allerdings traf der 38-Jährige nur drei von zehn Versuche aus dem Feld.

„Es war gut, dass ich wieder dabei war. Meine Kondition ist noch nicht wieder vollständig da und ich war am Ende auch etwas müde. Aber das Wichtigste ist, dass sich mein Körper gut anfühlt“, erklärte Nowitzki, der zuvor acht Spiele pausieren musste.

Gegen das Top-Team der Clippers war Dallas aber auch mit dem deutschen Ausnahmespieler chancenlos. Bereits zur Pause lagen die Mavericks mit 23 Punkten zurück. Top-Scorer bei den Gastgebern war Harrison Barnes mit 22 Zählern. „Sie haben richtig gut gespielt und spielen auf einem sehr hohen Level“, sagte Nowitzki. „Wir müssen kämpfen und hoffen, hier und da einen Sieg zu holen. Wenn es der Spielplan zulässt, können wir vielleicht einen Lauf kriegen und mehrere Matches gewinnen.

Atlanta schafft die Wende

Erstmals seit Nowitzkis Rookie-Saison 1999 verloren die Mavs wieder sieben Begegnungen hintereinander. Schlechter als mit zwei Siegen aus 14 Partien kamen sie nur 1993/94 (1-13) aus den Startlöchern. Am Sonntag (Ortszeit) kommen die New Orleans Pelicans nach Texas.

Dennis Schröder hat mit den Atlanta Hawks die Negativserie beendet. Nach zuletzt drei Niederlagen siegte das Team des Braunschweigers bei den Indiana Pacers mit 96:85 (48:44). Schröder kam beim zehnten Saisonsieg auf neun Punkte, traf jedoch nur drei von elf Versuchen aus dem Feld. Top-Scorer war Dwight Howard mit 23 Punkten. (dpa)

