Dallas -Die Dallas Mavericks mit Dirk Nowitzki haben in der Basketball-Profiliga NBA die nächste Überraschung geschafft. Einen Tag nach dem Erfolg in San Antonio besiegten die Texaner am Montag (Ortszeit) die Cleveland Cavaliers mit 104:97.



Beim Meister war LeBron James mit 23 Punkten der beste Werfer. Bei Dallas kam Nowitzki auf acht Punkte. Harrison Barnes erzielte 24 Zähler und schaffte mit elf Rebounds das Double-Double. Für die Mavericks war es der 18. Sieg im 48. Spiel. Die Denver Nuggets auf dem letzten Playoff-Platz haben in bislang 46 Spielen 21 Siege geholt. (dpa)

