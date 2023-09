Memphis -Dirk Nowitzki hat im womöglich drittletzten Spiel seiner großen NBA-Karriere den nächsten Meilenstein gesetzt. Der deutsche Basketball-Superstar schnappte sich beim 129:127 nach Verlängerung bei den Memphis Grizzlies als erst fünfter Spieler seinen 10.000. Defensiv-Rebound.



Mit nun 10.004 liegt Nowitzki in dieser Kategorie nur hinter Kevin Garnett (11.453), Karl Malone (11.406), Tim Duncan (11.232) und Robert Parish (10.117).Mit seinem einzigen gelungenen Wurf (fünf Versuche) schraubte Nowitzki im FedExForum seine Karriere-Bilanz zudem auf 31.510 Punkte. Der Würzburger hatte in den ewigen NBA-Scorerliste zuletzt Wilt Chamberlain vom sechsten Platz verdrängt.



Nowitzki lässt Zukunft offen

Die Play-offs sind für die Mavericks schon längst außer Reichweite, es geht nur noch um einen gelungenen Saisonabschluss - und einen rauschenden Abschied für Nowitzki, der bisher offen gelassen hat, ob er an seine 21. NBA-Saison noch ein Jahr dranhängt. Am Dienstag könnte er sich gegen die Phoenix Suns von seinem Heimpublikum verabschieden, das texanische Duell bei den San Antonio Spurs am Mittwoch (jeweils Ortszeit) wird möglicherweise sein letztes Spiel.

Nationalspieler Dennis Schröder festigte mit Oklahoma City Thunder Platz sieben im Westen. Beim 132:126 bei den Minnesota Timberwolves machte der Braunschweiger 14 seiner insgesamt 21 Punkte im letzten Viertel. (sid)

