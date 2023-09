Oakland -Die Golden State Warriors haben in der Finalserie der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA einen erneuten Heimsieg gefeiert. Der Titelverteidiger konnte sich am Sonntag (Ortszeit) im zweiten Spiel der Best-of-Seven-Serie klar mit 122:103 (59:46) gegen Vizemeister Cleveland Cavaliers durchsetzen. Stephen Curry führte sein Team mit 33 Punkten, acht Assists und sieben Rebounds zum zweiten Erfolg in Serie. Mit neun verwandelten Dreiern im Spiel stellte der 30-Jährige außerdem einen neuen NBA-Final-Rekord auf. Kevin Durant (26 Punkte/9 Rebounds/7 Assists) und Klay Thompson (20 Punkte) überzeugten ebenfalls im Team der Kalifornier.

Der erfolgreichste Punktesammler der Cavs war LeBron James, der am Ende 29 Punkte zu Buche stehen hatte. Zudem verteilte der dreimalige NBA-Champion 13 Assists und holte neun Rebounds. Kevin Love verbuchte mit 22 Punkten und zehn Rebounds ein Double-Double in der Niederlage.

