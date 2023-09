Boston -Nationalspieler Dennis Schröder hat mit seinen Atlanta Hawks in der Basketball-Profiliga NBA den nächsten Rückschlag erlitten. Im Achtelfinale der Playoffs verlor das Team um den 22-Jährigen aus Braunschweig auch das zweite Spiel bei Rekordmeister Boston Celtics und musste durch das 95:104 nach Verlängerung den 2:2-Ausgleich in der best-of-seven-Serie hinnehmen.

Schröder erwischte keinen guten Tag. Der Point Guard traf lediglich drei von 13 Würfen aus dem Feld, kam auf nur sieben Punkte und leistete sich drei Ballverluste. Bester Werfer der Hawks war der überragende Paul Millsap (45), dem die beste Playoff-Ausbeute seiner Karriere gelang.

Bei Boston kam Isaiah Thomas als Topscorer auf 28 Punkte. Der Guard hatte Schröder in Spiel drei ins Gesicht geschlagen, war aber nicht nachträglich gesperrt worden. Atlanta hatte bereits in der Hauptrunde alle fünf Spiele verloren, die in die Verlängerung gingen.

Der letzte Sieg nach Overtime liegt mehr als zwei Jahre zurück. Spiel fünf findet in der Nacht zum Mittwoch in Atlanta statt. „Sie haben auf den 0:2-Rückstand geantwortet und jetzt ist es an uns, zu Hause auch zu antworten“, sagte Hawks-Trainer Mike Budenholzer. Atlanta gewann die ersten beiden Spiele in eigener Halle.

Stephen Curry von den Golden State Warriors USA Today Sports

Warriors bangen um Superstar Curry

Meister Golden State Warriors bangt in der Basketball-Profiliga NBA erneut um seinen Superstar Stephen Curry. Der wertvollste Spieler (MVP) der vergangenen Saison rutschte beim 121:94-Erfolg im Playoff-Achtelfinale bei den Houston Rockets aus und erlitt eine Knieverletzung. Das Team aus Oakland/Kalifornien führt in der best-of-seven-Serie mit 3:1.

Curry, der die Spiele zwei und drei wegen Knöchelproblemen verpasst hatte, rutschte aus, prallte mit dem rechten Knie auf den Boden und hinkte in die Kabine. Nach der Halbzeitpause kehrte der Allstar auf das Feld zurück, gab aber kurz darauf kopfschüttelnd auf. Am Montag soll eine MRT-Untersuchung vorgenommen werden. Bester Akteur der Warriors war Klay Thompson mit 23 Punkten. Curry erzielte in 19 Minuten Spielzeit sechs Punkte.

Cavs sind schon durch

Die Cleveland Cavaliers gewannen unterdessen das vierte Play-off-Spiel bei den Detroit Pistons mit 100:98 und stehen durch ein 4:0 im Viertelfinale. Bester Spieler des Teams um Superstar LeBron James war Kyrie Irving. Der Aufbauspieler erzielte 31 Punkte für die Cavaliers. (sid)