Köln/Salt Lake Citiy -Tolle Heldentat von NBA-Star Thabo Sefolosha (33). Der Schweizer, der gerade von den Atlanta Hawks zu den Utah Jazz gewechselt ist, rettete in seiner neuen Heimat eine Frau vor dem Ertrinken.

Was war passiert? Der Schweizer war mit seiner Ehefrau Bertille und seinen beiden Töchtern Lesedi (9) und Naledi (8) auf einer Rafting-Tour auf dem Provo River in den Bergen Utahs unterwegs, als er eine Frau sieht, die mit ihrem Gummi-Boot auf einen Felsbrocken aufgelaufen und gekentert war.

Lorii Clark, so der Name der jungen Frau, kämpfte mit den Fluten und drohte zu ertrinken. Sefolosha reagierte sofort und zog die Verletzte an Bord seines Boots und rettet ihr damit das Leben.

Bescheidener Held

Als Held sieht er sich dennoch nicht. „Ich habe niemandem das Leben gerettet, sagt der Kumpel von Dennis Schröder, mit dem er bei den Atlanta Hawks zusammenspielte gegenüber des „Salt Lake Tribune“. auf den Vorfall angesprochen wird.

Die Gerettete selbst sieht dies komplett anders. „Ihm war gar nicht bewusst, in welcher Notlage ich mich befand. Er hat mir wirklich das Leben gerettet“, erklärt Clark. Und weiter: „Ich hatte mich immer gewundert, wie man in so kleinen Flüssen ertrinken kann – bis zu meinem Unfall. Ich bekam keine Luft mehr, es war wirklich beängstigend.“

Dass Sefolosha seine Tat nicht an die große Glocke hängen wollte, zeigte auch die Tatsache, dass er der geretteten Frau nicht mal seine wahre Identität preisgeben wollte. „Er hat mir nur gesagt, dass er für die Jazz arbeitet. Dass er ein Spieler ist, erwähnte er mit keinem Wort, obwohl ich mir dies aufgrund seiner großen Füsse schon gedacht hatte“, sagt Clark. „Die Jazz können sich glücklich schätzen, einen Menschen wie ihn zu haben. Ich danke Gott jeden Tag.“ (jk)