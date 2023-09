„AKK ist Miss Homophobia 2018" prangt in großen, roten Lettern auf der Webseite der schwul-lesbischen Menschenrechtsinitiative „Enough is Enough". Gleich darunter: Eine Karikatur der neugewählten CDU-Parteivorsitzenden, samt Krone und Button mit durchgestrichenem „Ehe für alle" auf der Brust.

45 Prozent für Kramp-Karrenbauer

Zum vierten Mal rief die Initiative zu der Onlineabstimmung um den „Titel der Schande" auf, wie die Organisation sie selber betitelt. Im vergangenen Jahr haben die AfD-Politikerin Alice Weidel und der rechtspopulistische Publizist und Theologe David Berger das Rennen gemacht, nun landete Annegret Kramp-Karrenbauer an der Spitze der Nominierten.



Außerdem zur Wahl standen erneut Alice Weidel, der österreichische Sänger Andreas Gabalier, AfD-Politikerin Nicole Höchst sowie Papst Franziskus. Unter über 12.000 gültigen Stimmen verliehen rund 45 Prozent Kramp-Karrenbauer den Titel "Miss Homophobia 2018". Auch auf Twitter verkündete „Enough is Enough" das Ergebnis.

#MissHomophobia 2018 • "Kritisiert wurde, dass AKK bis zu ihrer Wahl zur CDU-Vorsitzenden auf „abstrusen Positionen“ beharrt habe." https://t.co/FzkmJv925x — ENOUGH is ENOUGH! (@EiE_eu) December 19, 2018

„Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit"

Warum die Mehrheit der Personen sich für die Wahl von „AKK" entschieden hatte, erklärt sich die Menschenrechtsinitiative mit einem Statement auf ihrer Webseite wie folgt: „Annegret Kramp-Karrenbauer hat homophobe Positionen ganz eindeutig dazu genutzt, sich im Wahlkampf um den CDU-Vorsitz als zuverlässige wertkonservative Politikerin zu inszenieren. Was an gruppenbezogeneer Menschenfeindlichkeit wertvoll oder konservativ sein soll, muss sie noch beantworten."

Annegret Kramp-Karrenbauer selbst hat sich zu dem Negativpreis bislang nicht in den sozialen Netzwerken geäußert. Viele Twitter-User teilten den Beitrag bereits, unter anderem auch SPD-Politiker Johannes Kahrs. (red)