Der Fall machte im Juni Schlagzeilen: Wegen des unangenehmen Körpergeruchs eines Passagiers musste eines Maschine des Billigliners Transavia auf dem Weg von Las Palmas nach Amsterdam in Faro unplanmäßig zwischenlanden. Der Gestank an Bord war für die anderen Passagiere nicht mehr zu ertragen. Einige Fluggäste mussten sich übergeben. In Faro wurde der Mann medizinischem Betreuungspersonal übergeben.

Nun hat sich herausgestellt: Der Mann litt an Nekrose. In seinem Körper wurde Zellen so stark geschädigt, dass sie abstarben und allmählich zerfielen, berichtet die Webseite „Airlive“. Das sei die Ursache für den Gestank an Bord der Maschine gewesen. Schuld dafür ist meist eine Infektion oder Verletzung.

Der kranke Russe lag dem Bericht zufolge im Koma, wurde mehrere Mal operiert. Die Nekrose hatte bereits Herz, Nieren und Lungen befallen. Nun starb der Mann an der Erkrankung. (red)