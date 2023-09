Sassenberg -Die Westfälische Fleischwarenfabrik Stockmeyer GmbH aus Sassenberg ruft die „Stockmeyer Teewurst grob Rügenwalder Art“ zurück. Im Rahmen amtlicher Untersuchungen wurden in der Streichwurst schädliche Kolibakterien festgestellt.

Stockmeyer-Teewurst bundesweit bei Netto

Die Produkte wurden bundesweit in Märkten von Netto Marken-Discount verkauft und sollten in keinem Fall verzehrt werden, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Kolibakterien kommen im menschlichen und tierischen Darm vor und zählen zu den häufigsten Verursachern für gefährliche Infektionskrankheiten. Eine Erkrankung mit den nachgewiesenen Keimen äußert sich meistens innerhalb einer Woche mit Durchfall und Bauchkrämpfen.

Schwere Krankheitsverläufe möglich

Insbesondere Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können schwere Krankheitsverläufe entwickeln. Personen, die dieses Lebensmittel gegessen haben und unter schweren oder anhaltenden Symptome leiden sollten ärztliche Hilfe aufsuchen und auf eine mögliche VTEC-Infektion hinweisen.

In Abstimmung mit den Behörden hat das Unternehmen die Rückholung aus dem Handel bereits veranlasst. Andere Teewurst-Artikel von Stockmeyer sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Kunden, die das Produkt gekauft haben, können es im Handel gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben. Verbraucher können sich unter der Telefonnummer 05426/82580 an Stockmeyer wenden.

(red)