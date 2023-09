Berlin -Gut fünf Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes gegen Hassbotschaften im Internet (Netzwerkdurchsetzungsgesetz) wollen zwei FDP-Politiker gerichtlich dagegen vorgehen.

Klage vor dem Verwaltungsgericht Köln

Die Bundestagsabgeordneten Manuel Höferlin und Jimmy Schulz kündigten an, am Montag Klage vor dem Verwaltungsgericht Köln gegen das Gesetz einzureichen, wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (Montagsausgabe) berichtete. „Das Gesetz führt zu einer Zensur in ihrer schlimmsten Form: Selbstzensur im Kopf und Fremdzensur durch private Unternehmen“, sagte Höferlin der Zeitung.#

Schulz sagte: „Der liberale Rechtsstaat darf die Entscheidung, was Recht und was Unrecht ist, nicht der Interpretation privater Unternehmen überlassen.“

Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist seit Anfang des Jahres in Kraft. Es verpflichtet Betreiber sozialer Netzwerke zur Löschung etwa von Falschnachrichten und Hass-Posts. Das Gesetz ist umstritten. Kritiker bemängeln eine zu umfangreiche Löschung und befürchten Zensur. (afp)