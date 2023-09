Washington -In der E-Mail-Affäre von Hillary Clinton hat die US-Bundespolizei auch in den kürzlich neu entdeckten Mails keine Hinweise auf möglicherweise strafbare Handlungen der demokratischen Präsidentschaftskandidatin entdeckt. Dies erklärte FBI-Chef James Comey in einem Schreiben an den Kongress, das am Sonntag in Washington verbreitet wurde.



Die Entscheidung sei getroffen worden, nachdem die kürzlich neu entdeckten E-Mails ausgewertet worden seien. Seit der Entdeckung der neuen E-Mails habe das zuständige FBI-Team „rund um die Uhr gearbeitet“, schrieb Comey an den Kongress. „In diesem Prozess haben wir alle Kommunikation überprüft, die von oder für Hillary Clinton in ihrer Zeit als Außenministerin war.“ In der Folge dieser Überprüfungen bleibe das FBI bei seiner im Juli getroffenen Einschätzung, dass gegen Clinton wegen der Affäre kein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden solle. Clinton hatte in ihren vier Jahren als Außenministerin unter Verstoß gegen die geltenden Regeln private und somit nicht sonderlich geschützte Server für ihre dienstliche Kommunikation genutzt. Comey erteilte ihr dafür im Juli eine scharfe Rüge, sah aber keinen Hinweis auf strafbares Verhalten.



Das Justizministerium verzichtete daraufhin auf ein Ermittlungsverfahren. Damit schien die Sache für Clinton ausgestanden, bis Comey vor gut einer Woche überraschend die Untersuchungen zu der Affäre wieder aufnahm. Er begründete dies mit dem Auftauchen neuer E-Mails, die für die Clinton-Untersuchung anscheinend „relevant“ seien. Das Vorgehen des FBI-Chefs hatte das Clinton-Lager erzürnt. (afp)