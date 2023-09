Helsinki/Münster -Lottospieler bekommen eine neue Chance, den deutschen Rekordgewinn einzustellen: Der mittlerweile mit 90 Millionen Euro gefüllte und bei dieser Summe gedeckelte Eurojackpot ist auch bei der zehnten Ziehung hintereinander am Freitag in Helsinki nicht geknackt worden. Gezogen wurden die Gewinnzahlen 15-24-29-33-41 plus die Zusatzzahlen 7 und 8. Das teilte Westlotto am Abend in Münster mit. In der zweiten Gewinnklasse seien damit bei der nächsten Ziehung zusätzlich 27 Millionen Euro zu vergeben.

Dennoch gibt es bereits jetzt neue Millionäre: Sieben Spieler oder Tippgemeinschaften - davon vier aus Deutschland - bekommen jeweils rund 2,9 Millionen Euro aus der zweiten Gewinnklasse. Sie hatten fünf Richtige plus eine Zusatzzahl. Zwei der deutschen Gewinner kommen aus Bayern, je einer aus Hessen und aus Nordrhein-Westfalen. Die weiteren glücklichen Tipper spielten in Dänemark, Norwegen und Finnland.

Seit dem Start des Eurojackpots im Jahr 2012 hatte die europäische Lotterie zum vierten Mal die gesetzlich festgelegte Obergrenze erreicht. Im Oktober 2016 hatte ein Spieler im Schwarzwald die 90 Millionen Euro gewonnen. (dpa)