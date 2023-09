Berlin -Wie sind die Vermögen verteilt, wer verdient viel, wer wenig? Diese Fragen sind nicht nur bedeutsam, um das Ausmaß der Ungleichheit in Deutschland zu errechnen, sie bilden auch eine wichtige Grundlage für Steuer- und Sozialpolitik. Das Problem: Die Erhebung des Reichtums beruht im Wesentlichen auf Umfragen bei den Haushalten – und hier kommen die sehr Wohlhabenden kaum vor. Reichtum ist diskret. Neuere Daten legen nun nahe: Nicht nur die Vermögen sind viel ungleicher verteilt als die offiziellen Umfragen glauben machen, auch die Kluft bei den Einkommen wächst schneller als gedacht.

Bei der Errechnung der Vermögensverteilung ist das Problem gut bekannt: Regelmäßig erhebt das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) per Schwerpunktbefragung die Vermögenssituation der deutschen Haushalte. An diesen Befragungen nehmen die Superreichen jedoch nicht teil – schließlich gibt es in Deutschland nur etwa 55 Personen oder Familien, die mehr als eine Milliarde Dollar ihr Eigen nennen können. Dementsprechend ist die Geld-Elite in der Erhebung unterrepräsentiert. Folge: Die Ungleichheit in Deutschland wird unterzeichnet.

Nicht nur die Kluft beim Vermögen wächst

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat sich vor einem Jahr in einer Studie damit beholfen, die Befragungsergebnisse mit der Forbes-Liste der reichsten Deutschen zu kombinieren. Ergebnis: Auf Basis der SOEP-Befragungen gehören dem reichsten 0,1 Prozent der Deutschen nur fünf Prozent des Gesamtvermögens, unter Berücksichtigung der Forbes-Liste sind es allerdings 14 bis 16 Prozent. Der Anteil der reichsten zehn Prozent am Gesamtvermögen steigt von 60 Prozent auf bis zu 74 Prozent, rechnet man die Forbes-Milliardäre mit ein. Allerdings sind diese Daten mit großer Unsicherheit behaftet.

Nach Recherchen des ARD-Magazins Monitor könnte nun auch die Kluft bei den Einkommen sehr viel stärker gewachsen sein, als amtliche Statistiken ausweisen. Laut SOEP sind die durchschnittlichen Einkommen des obersten ein Prozent der Deutschen zwischen 1997 und 2013 um 31,5 Prozent gestiegen. Das ist wesentlich weniger als die Zahlen des Monitor-Magazins, das sich auf eine Umfrage der Unternehmensberatung Kienbaum bei 1300 Firmen beruft.



Demnach stiegen die Einkommen von Geschäftsführern zwischen 1997 und 2014 um 42 Prozent. Die Einkommen von Vorständen legten um 59 Prozent zu. Vorstände der Konzerne aus dem Deutschen Aktienindex (Dax) erhielten sogar um 186 Prozent mehr. Im Vergleich seien die Einkommen von Durchschnittsverdienern im selben Zeitraum nur um 15 Prozent gestiegen.

SOEP unterschätzt Einkommenskluft prinzipiell

Gemäß den SOEP-Daten lag das Einkommen des obersten Prozent im Jahr 2013 bei 200.000 Euro, berichtet Monitor. Laut Kienbaum-Daten hingegen bezogen Geschäftsführer und Vorstände im Durchschnitt rund 500.000 Euro.



Ein Teil des Unterschieds zwischen SOEP- und Kienbaum-Befragung von 300.000 Euro dürfte darauf zurückzuführen sein, dass Kienbaum nur Daten sehr gut Verdienenden unter den Gutverdienern erhoben hat. Darüber hinaus ist aber anzunehmen, dass die SOEP-Befragungen die Kluft bei den Einkommen – wie bei den Vermögen – prinzipiell unterzeichnen. Und das ist von Bedeutung. Schließlich bilden die Daten des SOEP eine Grundlage für den Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Die Kienbaum-Zahlen liefern nun jenen Nahrung, die höhere Vermögens- oder Spitzensteuern fordern.

