Weltmeister Deutschland bleibt nach dem Halbfinal-Aus bei der EM in der FIFA-Weltrangliste unverändert Vierter. In der am Donnerstag vom Weltverband veröffentlichten Juli-Wertung hat die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit 1319 Punkten weiterhin großen Abstand auf Spitzenreiter Argentinien (1585).

Hinter dem WM-Zweiten verteidigte Belgien (1401) als bestes europäisches Team den zweiten Rang vor Kolumbien (1331). Fünfter ist weiterhin Copa-Sieger Chile (1316). Europameister Portugal kletterte von Platz acht auf sechs (1266), Frankreich sogar von Rang 17 auf sieben (1189). Spanien, Brasilien und Italien komplettieren die besten Zehn der Welt. Einen großen Sprung machte auch Überraschungs-Halbfinalist Wales. Die Mannschaft von Trainer Chris Coleman kletterte um 15 Plätze und ist jetzt Elfter (1137).

Die Turnier-Sensation Island ist als 22. so gut platziert wie nie zuvor - vor vier Jahren lag der EM-Viertelfinalist noch auf Rang 131. Österreich ist nach dem Vorrundenaus wieder aus den Top 10 gefallen und belegt nur noch Platz 21, die Schweiz rutschte von Rang 15 auf 18. Die Niederlande, die sich nicht für die EURO qualifiziert hatten, belegen nur noch Platz 26. (sid)

Die FIFA-Weltrangliste bis Platz 30

Argentienien

Belgien

Kolumbien

Deutschland

Chile

Portugal

Frankreich

Spanien

Brasilien

Italien

Wales

Uruguay

England

Mexiko

Kroatien

Polen

Ecuador

Schweiz

Türkei

Ungarn

Österreich

Island

Slowakei

Rumänien

USA

lande

Costa Rica

Nordirland

Bosnien und Herzegowina

Ukraine