Washington -Donald Trump hielt schon immer große Stücke auf diese blonde Frau. Vor zehn Jahren ungefähr sagte er in einer Talkshow im US-Fernsehen, Ivanka habe eine sehr schöne Figur: „Wenn Ivanka nicht meine Tochter wäre, würde ich vielleicht mir ihr ausgehen.“ Das grundprüde Amerika war damals pikiert, vergaß die Szene aber bald wieder. Heute kann es zusehen, wie Ivanka Trump zu einer der wichtigsten Figuren im neuen Amerika avanciert. Und an ihrer Seite steigen ihr Mann, ihre Brüder und ihre Stiefmutter auf.

Ein Familienclan, zu gewaltigem Reichtum gekommen im Immobiliengeschäft, aber ohne jegliche politische Erfahrung, schickt sich nach dem Wahlsieg des Patriarchen an, ein ganzes Land umzukrempeln. Die Hälfte der Bevölkerung wehrt sich noch gegen die feindliche Übernahme durch das illustre Patchwork-Gebilde, wird sie aber nicht abwenden können.

Demo gegen den neuen US-Präsidenten Trump in Berlin

AFP

AFP

REUTERS

REUTERS

REUTERS

AFP

REUTERS

AFP

REUTERS

REUTERS

AFP

AFP

AFP

Die Wahl ist vorbei, Donald Trump ist Präsident. Sein Wahlkampf war geprägt von dem Versprechen, er werde als erfolgreicher Geschäftsmann auch das Land erfolgreich führen. Bleibt noch die Frage, wer außer ihm die Geschicke in der neuen Amerika GmbH & Co. KG bestimmen wird. Die Antwort ist zumindest teilweise schon beantwortet: Vieles wird in der Familie bleiben. Die Trumps erinnern viele Amerikaner an die TV-Clans aus den 80er-Jahren, an die Dynastie der Ewings in der Serie „Dallas und mehr noch an die der Carringtons in „Der Denver-Clan“. Allerdings: Diese Trumps gibt es wirklich.

Als Donald Trump am 9. November kurz nach halb vier Uhr morgens auf die Bühne im Ballsaal des Hilton von Manhattan schreitet, um von seinen Anhängern die ersten Huldigungen nach dem Wahlsieg entgegenzunehmen, folgt ihm seine Familie mit einem kleinen Abstand. Es sieht ein bisschen so aus, als liefen Enten und Küken dem Erpel hinterher. Trumps jüngster Sohn Barron wird direkt neben dem Wahlsieger postiert. Mutter Melania klatscht Beifall. Donald Trump sagt an diesem Morgen: „Ich möchte meiner Familie großen Dank aussprechen. Wirklich fantastisch, ich danke euch allen.“ Das ist nicht ungewöhnlich. So ist es immer, wenn Wahlsieger in den USA ihre erste Rede halten. Die Familie ist wichtig in solchen Momenten.

Jackie Kennedy als Vorbild

Im Falle des Trump-Clans jedoch geht es um mehr als Tradition. Gleich vier Familienmitglieder sitzen im 16-köpfigen Exekutivkomitee (der Name ist übrigens nicht erfunden), das entscheidet, wer demnächst im Weißen Haus arbeiten wird. Es sind Ivanka Trump, ihr Mann Jared Kushner sowie Trumps Söhne Eric und Donald Jr. So viel Familie war noch nie in einem Übergangsteam beschäftigt. Und auch künftig, als Präsident, wird Donald Trump wohl vor allem den Menschen aus seinem engstem Kreis vertrauen.

Die künftige First Lady Melania Trump gehört allerdings nicht zur engsten Beraterrunde. Schon aus dem Wahlkampf hat sich das 46 Jahre alte Ex-Model meist herausgehalten. Und wenn sie auftrat, agierte sie unglücklich. Auf dem Nominierungsparteitag der Republikaner etwa hielt sie im Juli eine flammende Rede, in der sie die Vorzüge ihres Mannes – er ist ihr erster Ehemann, sie ist seine dritte Ehefrau – pries. Prompt stellte sich heraus, dass Teile der Rede wörtlich bei Michelle Obama, der amtierenden First Lady, abgeschrieben waren. Ein ganzes Land lachte herzlich auf.

In einem Interview hat die gebürtige Slowenin einmal gesagt, sie wolle, sollte sie an der Seite ihres Mannes ins Weiße Haus einziehen, die Rolle Jackie Kennedys einnehmen. Melania Trump will offenbar eine Stilikone werden wie die Frau von John F. Kennedy. Das mag sogar gelingen.

Die wahre First Lady

Klar scheint aber, dass sie sich aus der Politik weitgehend heraushalten wird. Sie wird eine repräsentative First Lady sein. Dass sie angekündigt hat, gegen Cyber-Mobbing eintreten zu wollen, hat ihr bislang nur Schmunzeln eingebracht. Ihr Mann, der künftige Präsident des Landes, war schließlich im Wahlkampf ein Twitter-Wüterich erster Güte.

So wird Ivanka Trump die Rolle der einflussreichsten Frau im Trump-Clan übernehmen dürfen und wollen, Ivanka, die Tochter aus der ersten Ehe Trumps mit Ivana Zelnickova. „Proxy wife“ hat das Magazin Vanity Fair die 35-Jährige genannt. Das ließe sich mit „Nebenfrau“ übersetzen, was aber einen inzestuösen Beiklang hätte. Sagen wir es lieber so: Ivanka wird die wichtigste Frau an seiner Seite.

Sie ist die engste Vertraute ihres Vaters, die „wahre First Lady“, wie es in US-Medien heißt. Ivanka, eine Freundin von Hillary Clintons Tochter Chelsea, hat die Haltung ihres Vaters in der Familienpolitik geprägt. Sie hat ihn dazu gebracht, für bezahlten Mutterschutz und ein Kinderbetreuungsprogramm zu sein. Sie hat ihn auch heftig kritisiert, als ein Video öffentlich wurde, in dem der Herr Papa Frauen zu willfährigen Sexualobjekten degradierte und hinterher behaupte, es habe sich nur um Männerumkleide-Gerede gehandelt. Das sei „ganz klar unangemessen und beleidigend“ für Frauen gewesen, sagte Ivanka Trump und fügte an, dass ihr Vater gewiss kein Sexist sei.

Jared Kushner, der Schatten-Wahlkampfmanager und Barron, der Mini-Donald

Demonstranten vor dem Trump Tower in Manhattan. Der Wolkenkratzer hat 58 Etagen. Die obersten Etagen werden von der Trump-Familie bewohnt.

Vanity Fair verglich Ivanka Trumps Beschwichtigungs-Methoden einmal mit dem von Mary Poppins bekannten Löffelchen voll Zucker, das man dem Wahlvolk verabreiche, damit es die Bitternis nicht schmecke, die Trumps Worte auslösten.

Ivanka Trump ist ein politischer Kopf, wird aber aller Voraussicht nach keine aktive politische Rolle in der Trump-Regierung übernehmen. Der Clan muss vermeiden, dass die Vermengung zwischen dem Wahlamt ihres Patriarchen und dem Familiengeschäft über Monate oder sogar Jahre hinweg ein Thema in der Öffentlichkeit bleibt.

Über den Tag hinaus für die Dynastie planen

Dennoch wird Ivanka Trumps Einfluss auf den Vater groß bleiben. Schließlich ist ihr Ehemann Jared Kushner sogar für einen der wichtigsten Posten im Weißen Haus im Gespräch gewesen. Der 35 Jahre alte New Yorker Geschäftsmann, ebenso wie der Schwiegervater im Immobilienbusiness zu Geld gekommen, wurde noch vor Kurzem als ein Kandidat für das Amt des Stabschefs genannt. Und der Chief of Staff ist der wichtigste Berater des Präsidenten. Kushner war bereits der Schatten-Wahlkampfmanager des Schwiegervaters. Und dabei eine ideale Ergänzung: Trump ist aufbrausend. Kushner gilt dagegen als zurückhaltend, zielstrebig und effektiv.

Ivanka, Eric und Donald Jr. werden das Business übernehmen

Von ihrem Penthouse-Wohnsitz an der schicken Park Avenue in Manhattan aus könnten sich Ivanka Trump und Jared Kushner als das Power-Paar für die Zukunft etablieren. Donald Trump ist immerhin schon 70 Jahre alt, da kann es aus Clan-Sicht nicht falsch sein, über den Tag hinaus zu denken. Auch die Kennedys, die Bushs und die Clintons haben langfristig geplant. Die Bush-Dynastie brachte zwei Präsidenten hervor, bei den Clintons hätte es fast geklappt.

Zumal zwei weitere Trumps im Wartestand sind – Donald Jr. (38) und Eric (32), die Söhne aus erster Ehe. Beide hat Vater Trump ebenso wie Ivanka in das Geschäft mit Hochhäusern und Golfplätzen einbezogen. Sie haben heute leitende Positionen im Unternehmen und bereiten nebenher den Einzug ins Vaters in Weiße Haus vor. Mit der direkten Einflussnahme auf die Politik dürfte aber Schluss sein, sobald Vater Trump erst einmal als Präsident vereidigt ist. Ivanka, Eric und Donald Jr. werden das Business des Vaters übernehmen, heißt es.

Barron, der Mini-Donald

Das wäre eine einigermaßen saubere Trennung zwischen Privatinteressen und Amtsgeschäft. Dass der Patriarch weiter ein Auge auf das Geschäft haben dürfte, ist wahrscheinlich. Zumindest wird es die US-Öffentlichkeit noch lange Zeit beschäftigen, ob und wie es Donald Trump gelingen wird, aus seinem komplizierten, über die ganze Welt verstreuten Firmengeflecht herauszufinden. Schon jetzt raten ihm Experten, das Unternehmen am besten zu verkaufen, um Interessenkonflikte zu vermeiden.

Dazu wird es vermutlich nicht kommen. Denn schließlich muss auch noch für Barron Trump gesorgt werden, den zehn Jahre alten Sohn von Donald und Melania Trump. In der Nacht des Wahlsiegs stand er neben seinem Vater auf der Bühne. In seinem Anzug sah er aus wie eine Kopie, wie ein Mini-Donald. Er war müde, und er war nervös. Kein Wunder: Dem Kind steht ein Umbruch bevor, der nicht einfach sein wird. Am leichtesten wird ihm noch der Umzug nach Washington fallen. Seine alte Wohnung ist inzwischen zu einer Art Festung geworden, weil vor der Haustür seit Tagen Proteste gegen die Wahl seines Vaters stattfinden.

Vielleicht ist es aber auch anders: Das Weiße Haus ist bescheiden ausgestattet im Vergleich zum 58. Stock des Trump-Wolkenkratzers an der Fifth Avenue in Manhattan. Zumindest gibt es im Weißen Haus keine Dekorationen aus 24-karätigem Gold und Marmorvertäfelungen, die aussehen, als stammten sie aus der Zeit des Sonnenkönigs.

