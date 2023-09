Tausende Migranten und Flüchtlinge versuchen derzeit jeden Monat, über Marokko nach Spanien zu gelangen. Nach Zahlen der Vereinten Nationen sind in diesem Jahr bereits rund 24.000 Menschen auf diesem Weg über das Mittelmeer gekommen – es ist der kürzeste überhaupt, die Straße von Gibraltar, die das Mittelmeer mit dem Atlantik verbindet, ist an der schmalsten Stelle nur 14 Kilometer breit. Spanien hat damit in diesem Jahr sogar Italien als das Land abgelöst, das am meisten Menschen aufnimmt. Die neue spanische Regierung schlägt zwar einen liberalen Kurs in der Flüchtlingspolitik ein, ist aber über den Anstieg sehr besorgt.

Merkel sagt Regierungschef Sanchez Hilfe zu

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am vergangenen Wochenende dem spanischen Regierungschef Pedro Sanchez Hilfe beim Kampf gegen illegale Migration zugesagt. Die Federführung dabei liege aber bei Spanien, sagte sie. Aus Sicht von Sanchez könnte Marokko eine „Schlüsselrolle bei der Ordnung der Migrationsströme spielen“. Spanien hat in den vergangenen Jahren bereits eine ganze Reihe von bilateralen Abkommen mit den Ländern im Nordwesten Afrikas geschlossen, um die Migration zu kontrollieren.

Marokkos Haltung in der Flüchtlingspolitik ist allerdings sehr ambivalent, und es gibt bereits den Vorwurf, dass die Behörden des Königreichs Migranten einfach durchwinken, um den Druck auf die EU zu erhöhen. Das Land, das bereits vor einigen Jahren zu einem wichtigen Transitland geworden war, fühlt sich von Europa allein gelassen und drängt auf stärkere finanzielle Unterstützung. Bereits im Juni hatte die EU Marokko und Tunesien 55 Millionen Euro im Kampf gegen das Schleuserwesen zugesagt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Obwohl sich die Lage der Menschenrechte in Marokko in den letzten Jahren etwas verbessert hat, geht die Regierung dort wenig zimperlich gegen Migranten und Flüchtlinge vor. Nach Angaben des Marokkanischen Verbands für Menschenrechte (AMDH) haben die Behörden in den vergangenen Tagen Hunderte Menschen aus der Küstenregion ins Landesinnere deportieren lassen.

Vorwurf der Menschenrechtsverletzung gegen marokkanische Behörden

Außerdem ließen sie mehrere Zeltlager in der Nähe der spanischen Exklave Melilla zerstören und die dort lebenden Menschen in den Süden des Landes bringen. Nach Berichten des AMDH seien sie teilweise mit Handschellen aneinander gekettet worden. Auch in Tanger gingen Sicherheitskräfte massiv gegen Flüchtlinge und Migranten vor. Der AMDH wirft den Behörden schwere Menschenrechtverletzungen vor, diese sprachen hingegen von einem „Einsatz im Rahmen des Kampfes gegen illegale Migration“. 1600 bis 1800 Menschen seien in Gebiete gebracht worden, in denen „bessere Lebensbedingungen“ herrschten.

Der Hauptgrund für die Verlagerung der Fluchtrouten nach Westen ist aber, dass die anderen Wege immer unüberwindbarer werden. Die Balkanroute ist so gut wie abgeriegelt, das EU-Türkeiabkommen sorgt dafür, dass sehr viel weniger Menschen nach Griechenland kommen, und Italien hat seine Anstrengungen verstärkt, die zentrale Mittelmeerroute zu blockieren.

Die neue populistische Regierung in Rom lässt keine privaten Rettungsschiffe mehr in italienischen Häfen anlegen. Derzeit irrt die „Aquarius“ der Hilfsorganisation SOS Méditerranée erneut mit 140 Menschen an Bord durch das Mittelmeer. Schon die Vorgängerregierung hatte die Zusammenarbeit mit der nur schwachen libyschen Regierung der Nationalen Einheit stark ausgebaut und die libysche Küstenwache ausgebildet und unterstützt. Diesen Kurs setzt auch der neue starke Mann in Rom, Innenminister Matteo Salvini von der Lega, fort. Die libysche Küstenwache erhält nun weitere zwölf Patrouillenboote.

Merkel hält Dublin-Abkommen für nicht mehr funktionsfähig

Italien drängt auch darauf, die Dublin-Verordnung zu überwinden. Sie besagt, dass dasjenige Land für das Asylverfahren zuständig ist, in dem ein Flüchtling oder Migrant zum ersten Mal europäischen Boden betritt, und benachteiligt die Mittelmeeranrainerstaaten stark. In Brüssel wird seit Jahren über eine weitere Reform der Verordnung debattiert, eine Einigung scheitert aber bisher vor allem am Widerstand der osteuropäischen Länder.

Merkel sagte nach dem Treffen mit Sanchez ungewohnt deutlich, dass sie Dublin für nicht mehr funktionsfähig halte. Sowohl Linke als auch Grüne im Bundestag haben das gegenüber dieser Zeitung scharf kritisiert. Luise Amtsberg, flüchtlingspolitische Sprecherin der grünen Bundestagsfraktion, warf Merkel vor, keine Lösungen für das Problem zu haben. „Sie nennt weder den eigentlichen Grund für das Scheitern von Dublin, nämlich den Mangel an Solidarität zwischen den EU Mitgliedsstaaten“, so Amtsberg, noch nenne Merkel eine Idee, für die sie sich statt des gescheiterten Systems einsetzen würde. „Die Bundesregierung muss auch die richtigen Lehren ziehen und endlich ihren flüchtlingspolitischen Kurs neu ausrichten.“ Auch die linke Innenexpertin Ulla Jelpke fordert: „Dringender denn je muss das gescheiterte und von Beginn an ungerechte Dublin-System aufgegeben und ersetzt werden durch ein solidarisches Prinzip der Flüchtlingsaufnahme und einer gerechten Verantwortungsteilung in der EU.“

Zahl der Ertrunkenen steigt wieder deutlich an

Seitdem es für die privaten Hilfsorganisationen immer schwieriger wird, überhaupt noch zu operieren, steigt die Zahl derer, die vor der libyschen Küste ertrinken, stark an. Allein in den letzten beiden Monaten verloren dort laut einem neuen Bericht von amnesty international 721 Menschen ihr Leben. „Die Verantwortung für die steigenden Todesfälle tragen vor allem die europäischen Regierungen, die stärker damit beschäftigt sind, wie sie Menschen fernhalten können als Leben zu retten“, kritisiert Matteo de Bellis von amnesty international.

Außerdem werden immer mehr Bootsflüchtlinge von der libyschen Küstenwache aufgegriffen und wieder an Land zurückgebracht. Dort drohen ihnen die berüchtigten Lager, in denen entsetzliche Verhältnisse herrschen. Das Flüchtlingshilfswerk der UN und verschiedene Menschenrechtsorganisationen haben dieses Vorgehen scharf kritisiert, weil es gegen das Völkerrecht und die Genfer Flüchtlingskonvention verstoße. Laut amnesty sitzen derzeit mehr als 10.000 Menschen, darunter 2000 Frauen und Kinder, in solchen Lagern fest. Das sind mehr als doppelt so viele wie noch vor wenigen Monaten.

Das könnte Sie auch interessieren: