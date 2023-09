Barcelona -Der neue Qualifikations-Modus in der Formel 1soll in leicht abgewandelter Form nun doch zum ersten Saisonrennen am 20. März in Melbourne eingeführt werden. Wie das Fachmagazin „Auto, Motor und Sport“ am Mittwoch am Rande der Tests in Barcelona berichtete, hat Chefvermarkter Bernie Ecclestone dem Automobil-Weltverband FIA seine Zusage gegeben, dass die entsprechende Software bis zum Auftakt in Australien funktionieren werde.



Die ersten beiden Qualifikationsrunden sollen demnach jeweils 16 Minuten dauern. Die ersten je sieben Minuten können die Piloten frei fahren, ehe dann alle 90 Sekunden der langsamste rausfliegt. Die letzte K.o.-Runde wird dem Fachmagazin zufolge nach dem alten Modus ausgetragen. Die verbleibenden Piloten fahren zwölf Minuten um die Pole Position, ohne dass jemand vorzeitig ausscheidet. (dpa)