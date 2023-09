Das Fußballportal „transfermarkt.de“ hat ein weiteres Update für die Marktwerte der Fußball-Bundesliga veröffentlicht. Neben den sportlichen Leistungen der Spieler fließen auch deren Zukunftsperspektiven, die Nachfrage auf dem Fußballmarkt, das Prestige des Spielers und des Vereins, marketingrelevante Aspekte und die bisher gezahlten Ablösesummen in die Berechung des Spielerwertes ein.

Wir haben die 15 Gewinner und Verlierer des diesjährigen Sommer-Updates herausgesucht.

Das sind die Marktwertgewinner

1. Platz

Schalkes Super-Talent konnte seinen Marktwert dank einer starken Saison, einigen Angeboten von europäische Topklubs und der EM-Teilnahme um 12 Millionen Euro auf insgesamt 30 Millionen steigern.

2. Platz

Der Neuzugang des FC Bayern München Renato Sanches durfte sich dank des EM-Triumphes mit Portugal über ein Plus von satten 10 Millionen Euro freuen - ohne ein Bundesligaspiel bestritten zu haben.

3. Platz

Er war so etwas wie die Entdeckung der Europameisterschaft aus deutscher Sicht: Joshua Kimmich. Als Rechtsverteidiger konnte der Youngster in fast allen Spielen überzeugen und sicherte sich so einen Marktwert von 20 Millionen Euro (Plus: 7 Millionen)

4. Platz

Für viele unerwartet kam der Wechsel von André Schürrle zum BVB. Satte 30 Millionen Euro überwiesen die Schwarz-Gelben an den VfL Wolfsburg für den Offensivspieler. Daher konnte Schürrle seinen Marktwert - trotz nicht immer überzeugenden Leistungen - um 7 Millionen Euro auf 25 Millionen steigern.

5. Platz

Andreas Christensen war die Entdeckung der Gladbacher in der abgelaufenen Saison. Trotz seines jungen Alters konnte die Leihgabe des FC Chelsea stets überzeugen und so seinen Marktwert auf 14 Millionen Euro schrauben (Plus: 6 Millionen).

6. Platz

Vor allem in der Rückrunde überzeugte Julian Brandt mit starken Leistungen und einigen Scorerpunkten. Resultat ist ein Marktwertplus von 6 Millionen Euro auf insgesamt 16 Millionen für das Bayer-Juwel.

7. Platz

Auch Brandts Vereinskollege Karim Bellarabi darf sich über einen Zuwachs von 6 Millionen Euro freuen: Insgesamt beträgt sein Marktwert nun 22 Millionen.

8. Platz

Yannick Gerhardt wechselte nach einer starken Saison für rund 13 Millionen vom 1. FC Köln zum VfL Wolfsburg. Daher konnte auch er seinen Wert um 5,5 Millionen Euro auf rund 10 Millionen steigern.

9. Platz

Überragende Saison, starke EM und kaum Fehler: Bayerns Innenverteidiger Jérôme Boateng gilt als einer der besten Innenverteidiger der Welt. Das spiegelt sich auch in seinem Marktwert von 45 Millionen Euro wieder (Plus: 5 Millionen).

10. Platz

Zwar hat er noch kein Pflichtspiel für die Dortmunder absolviert, bei der EM konnte Emre Mor trotzdem auf sich aufmerksam machen. Rund 10 Millionen Euro überwies der BVB nach Norwegen, um den flinken Dribbler in der Bundesliga sehen zu können. Resultat aus dem Wechsel ist eine Steigerung des Marktwertes um 4 Millionen Euro auf insgesamt 5 Millionen.

11. Platz

Auch sein neuer Vereinskollege Christian Pulisic konnte in der abgelaufenen Saison auf sich aufmerksam machen. Vor allem in der Rückrunde spielte Pulisic eine immer größere Rolle beim Vizemeister, so dass eine Aufwertung auf 5 Millionen Euro die logische Konsequent darstellt (Plus: 4 Millionen).

12. Platz

Jonathan Tah von Bayer 04 Leverkusen konnte durch die Verletzung von Antonio Rüdiger mit zur EM nach Frankreich fahren. Durch seine starke Saison verdiente sich der junge Innenverteidiger ein Marktwertplus von 4 Millionen Euro, sein Wert wird aktuell auf 16 Millionen Euro taxiert.

13. Platz

Vergangenes Jahr ist Julian Weigl vom TSV 1860 München zum BVB gewechselt. Anschließend avancierte der Mittelfeldspieler zum Shootingstar und absoluten Stammspieler im Team von Thomas Tuchel. Durch seine Leistungen durfte er nicht nur die Reise zur EM nach Frankreich mit dem DFB-Team antreten, auch sein Marktwert hat sich um 4 Millionen Euro auf insgesamt 14 Millionen gesteigert.

14. Platz

Er war der Königstransfer von Bayer 04 Leverkusen im letzten Sommer. Durch starke Leistungen, viele Tore und einige Vorlagen rechtfertigte er das Vertrauen der Verantwortlichen, die sich neben Chicharitos Leistungen auch über einen Wertgewinn von 4 Millionen Euro freuen durften. Insgesamt beträgt sein Wert nun 22 Millionen Euro.

15. Platz

Ebenfalls um 4 Millionen Euro wurde der Marktwert von Julian Draxler angehoben. Der Offensivspieler des VfL Wolfsburg schwankte in der abgelaufenen Saison zwar in seinen Leistungen, bei der EM in Frankreich konnte er aber meist gute Spiele abliefern. Sein neuer Marktwert wird auf 28 Millionen Euro taxiert.

Das sind die Update-Verlierer

1. Platz

Bayern Münchens Arjen Robben musste in der vergangenen Saison einige Tiefschläge einstecken. Immer wieder warfen den Niederländer hartnäckige Verletzungen zurück und auch zur EM konnte er nicht fahren. Resultat ist ein Marktwert-Verlust von 9 Millionen Euro auf nun 11 Millionen.

2. Platz

Er galt als eines der größten Talente im Weltfußball, in der letzten Saison konnte Mario Götze allerdings selten an seine Leistungen aus Dortmunder Glanzzeiten anknüpfen. Und auch bei der EM wirkte Götze wie ein Schatten seiner Selbst. Nun der Wechsel zurück zum BVB. Dennoch: Eine Abwertung um rund 7 Millionen Euro war unausweichlich - sein aktueller Marktwert beläuft sich auf 28 Millionen Euro.

3. Platz

Ähnlich wie bei Arjen Robben bedeuteten die vielen Verletzungen für Marco Reus eine Abwerung des Marktwertes. Der Offensivspieler, der wegen einer Blessur die EM verpasste, hat nach dem Update nur noch einen Wert von 40 Millionen Euro (Verlust: 5 Millionen).

4. Platz

In den letzten Wochen wurde viel über Max Kruse gesprochen. Der Stürmer in Diensten des VfL Wolfsburg flog daher nicht nur aus der Nationalmannschaft, sondern muss dank der Diskussionen und seinen erbrachten Leistungen ein Minus im Marktwert von 4 Millionen Euro in Kauf nehmen. Aktuell beträgt sein Wert nur noch 8 Millionen.

5. Platz

Atsuto Uchicha vom FC Schalke 04 konnte wegen einer hartnäckigen Verletzung seit über einem Jahr kein Pflichtspiel für die Knappen bestreiten. Daher wurde sein Marktwert um 50 Prozent auf 3 Millionen Euro gesenkt (Verlust: 3 Millionen).

6. Platz

Der Dortmunder Neven Subotic war zusammen mit Mats Hummels lange Zeit ein Erfolgsgarant für den BVB. In der vergangenen Saison minderten sich die Einsatzzeiten des Innenverteidigers extrem - auch dank einiger Verletzungen. 8 Millionen Euro beträgt sein aktueller Marktwert, was einen Verlust von 3 Millionen Euro bedeutet.

7. Platz

Lange Jahre konnte Luiz Gustavo vom VfL Wolfsburg in der Bundesliga überzeugen. Bei der TSG Hoffenheim, Bayern München und in den ersten Jahren beim VfL konnte der Brasilianer überzeugen. In der abgelaufenen Saison schwächelte der Innenverteidiger zu oft, was ein Minus von 3 Millionen Euro bedeutet. Nach dem Update ist er nun nur noch 17 Millionen Euro wert.

8. Platz

Schon seit einigen Jahren bringt Philipp Lahm absolute Top-Leistungen, egal ob als Rechtsverteidiger oder im defensiven Mittelfeld. Der ehemalige DFB-Kapitän leistete sich während seiner langen Karriere kaum Fehler oder Schwächephasen, dennoch muss er wegen seines Alters eine Abwertung auf 13 Millionen Euro verkraften (Verlust: 3 Millionen).

9. Platz

Als absoluter Wunschspieler von Pep Guardiola zum FC Bayern gekommen, konnte Thiago Alcàntara in München meist überzeugen. In der letzten Saison spielte der Spanier ungewohnt letargisch und unauffällig. Resultat ist ein Marktwertverlust von 3 Millionen Euro auf nun 22 Millionen.

10. Platz

2,5 Millionen Euro Verlust musste der Brasilianer Rafinha vom FC Bayern München verkraften. In der abgelaufenen Saison wurde der Rechtsverteidiger abwechselnd von Philipp Lahm, Joshua Kimmich oder einem Systemwechsel aus der Startelf gedrängt, daher beträgt sein neuer Marktwert nur noch 5,5 Millionen Euro.

11. Platz

Der Stürmer des FC Schalke 04 Eric-Maxim Chupo-Moting spielte eine durchwachsene Saison. Zwar zeigte er manchmal seine Klasse, seinen Torriecher hatte der Nationalspieler Kameruns aber offensichtlich verloren. Einen Verlust von 2 Millionen Euro musste der Angreifer aus diesem Grund hinnehmen. Sein aktueller Marktwert beläuft sich auf 8 Millionen Euro.

12. Platz

Wäre er nicht so häufig verletzt, wäre Leverkusens Lars Bender eventuell auch eine Option für die EM in Frankreich gewesen. Zur Olympiade nach Rio de Janeiro darf der Mittelfeldspieler aber trotzdem. Dennoch: Seine vielen Blessuren bedeuten eine Abwertung des Marktwertes auf nur noch 18 Millionen Euro (Verlust: 2 Millionen).

13. Platz

Über Jahre hinweg war Klaas-Jan Huntelaar die Lebensversicherung des FC Schalke 04. In der abgelaufenen Saiosn konnte er aber - wie viele seiner Vereinskollegen - nicht an die Leistungen der Vorjahre anknüpfen. Darunter musste auch sein Marktwert leiden, der von 6,5 Millionen Euro auf nur noch 4,5 Millionen herabgesetzt wurde.

14. Platz

Jospi Drmic spielte mit dem 1. FC Nürnberg eine fantastische Saison. Daraufhin wechselte der Schweizer zu Bayer Leverkusen und dann zur Borussia nach Mönchengladbach. Hier konnte sich der Nationalspieler aber nicht durchsetzen, was eine Leihe zum HSV nach Hamburg nach sich ziehen sollte. Durch eine Verletzung direkt zu Beginn seiner Zeit in der Hansestadt konnte er sich aber auch hier nicht durchsetzen. Sein Marktwert wurde folgerichtig weiter herabgesetzt, auf nur noch 4 Millionen Euro (Verlust: 2 Millionen).

15. Platz

Wie der gesamte VfL Wolfsburg konnte Joshua Guilavogui in der vergangen Saison nicht überzeugen. Der zentrale Mittelfeldspieler wirkte oft lethargisch und schlecht ins Spiel der Wölfe eingebunden. Resultat ist ein Marktwertverlust von 2 Millionen Euro, auf nun nur noch 10 Millionen.