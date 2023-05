Neue Modellstadt in Berlin: Autos müssen draußen bleiben

Am Wasser geplant: das neue Stadtquartier auf der Insel Gartenfeld in Spandau

Am Wasser geplant: das neue Stadtquartier auf der Insel Gartenfeld in Spandau Buwog

Die Pläne für das neue Stadtquartier auf der Insel Gartenfeld in Spandau kommen voran. Die künftigen Bauherren haben jetzt den städtebaulichen Vertrag mit dem Land Berlin für das Viertel unterzeichnet, in dem rund 3700 Wohnungen entstehen sollen. Das teilte die Vonovia-Tochter Buwog am Mittwoch mit, die zu den Projektbeteiligten gehört.