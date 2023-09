Facebook will zum Muttertag mit einer Sonderedition seiner „Reactions“ punkten und bietet den Usern ein Blümchen-Emoji an. Der Test läuft nur in einigen Ländern, in Deutschland wird die Muttertags-Erweiterung auch zu nutzen sein. Bis Montag kann man die Blümchen „verschenken“, danach sind sie noch sichtbar, werden aber in der Auswahl nicht mehr angeboten.

Mit dem Test von saisonalen Emojis versucht Facebook wohl die Attraktivität der neuen „Reactions“zu steigern, die es seit Februar in Deutschland gibt. Bislang werden Love, Wow, Haha, Traurig und Wütend angeboten. Allerdings ist die Begeisterung der User eher verhalten. (IsP)