Zürich -Die sogenannte Dreifachbestrafung war vielen Experten schon jahrelang ein Dorn im Auge. Bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich wird es diesen Streitpunkt nicht mehr geben.



Bei der EURO 2016 in Frankreich werden insgesamt 95 Regeln erstmals umgesetzt.

In Zukunft wird es die sogenannte Dreifachbestrafung nicht mehr geben.

Auf einer ausufernden Versammlung beschloss die International Football Association Board (IFAB) einige Veränderungen. Vom 1. Juni an und damit auch bei der EURO 2016 gilt: Wenn ein Spieler im eigenen Strafraum durch ein Foul eine klare Torchance verhindert (Notbremse) und seine Attacke dem Ball galt, gibt es künftig neben einem Strafstoß die Gelbe statt der Roten Karte.

Es gibt gibt noch weitere Änderungen, die vom 1. Juni an und damit bei der EM gelten. Im Frühjahr beschlossen die IFAB-Regelhüter insgesamt 95 Änderungen. Das ist die umfangreichste Regelrenovierung in 130 Jahren. Bei manchen der Veränderungen geht es um klarere Formulierungen, um Verwirrung zu vermeiden. Auch dazu hat die IFAB die „Laws of the game“ - die Gesetze des Spiels - um 10.000 Wörter gekürzt. Vor allem sollen die Neuerungen das Spiel fairer machen.

Das sind die wichtigsten Regeländerungen und die kuriosesten:

Kurze BEHANDLUNGEN von verletzen Spielern auf dem Platz sind jetzt möglich. Sie sind erlaubt, wenn ein Spieler verletzt wird und das Foul mit einer Karte geahndet wurde. Bislang musste der verletzte Spieler erstmal vom Feld, das Spiel ging dann weiter.

Beim ANSTOß kann der Ball in jede Richtung gepasst werden. Bisher musste der Ball erst in die gegnerische Hälfte gespielt werden.



Bei ELFMETERN gibt es nun härtere Strafen gegen Verstöße bei der Ausführung. Stoppt der Schütze etwa beim Anlauf komplett ab oder schießt überraschend ein zweiter Spieler, gibt es einen Freistoß für die andere Mannschaft. Zudem kann es Gelb für den Schützen geben. Bewegt sich der Torwart zu früh von der Linie nach vorne und geht der Ball dann nicht rein, sieht der Schlussmann Gelb. Wiederholung gab es deshalb auch vorher schon.



Neue Richtlinien für Trinkpausen und Unterhosen

Marco Reus, der die EM leider verpassen wird, gönnt sich ein Schluck aus der Trinkflasche. imago/Bernd König

Für TRINKPAUSEN - etwa wegen Hitze - können Schiedsrichter nun die Zeit stoppen und zu den 90 Minuten addieren. Offiziell war dies bislang nicht erlaubt.

EINWÜRFE müssen mit beiden Händen gleichkräftig ausgeführt werden. Das System mit einer Stützhand, bei dem eine Hand den Ball schleuderte, ist damit verboten.

VOR DEM SPIEL kann es ab Juni Rote Karten geben. Während der Halbzeit und nach dem Abpfiff ging das schon zuvor. Theoretisch ist ein Platzverweis jetzt möglich, sobald der Schiedsrichter das Spielfeld begutachtet. Wird ein Spieler vor dem Spiel ausgeschlossen, darf der Trainer einen neuen Spieler aufstellen.

Geht ein SCHUH VERLOREN, darf der Betroffene bis zur nächsten Unterbrechung weiterspielen. Bislang galt: Schuh weg, kicken verboten. Die Regelung gilt so jetzt auch für Schienbeinschoner.

Die MITTELLINIE ist ab sofort bei Abseitsfragen eine neutrale Zone. Berührt eine Spieler bei einem Konter die Mittellinie und noch nicht die gegnerische Hälfte, steht er nicht im Abseits. In der eigenen Hälfte gibt es sowieso kein Abseits. Der Status der Mittellinie in Abseitsfragen war zuvor nicht eindeutig geklärt.

Einen VORTEIL dürfen Schiedsrichter nun mit nur einem gestreckten Arm anzeigen, bislang mussten sie beide Arme wie ein V nach vorne austrecken. Diese Änderungen soll den Schiedsrichtern das Rennen erleichtern.

Sichtbare UNTERHOSEN müssen in der Farbe der Hose sein. Zudem muss solche Unterwäsche bei allen Spielern eines Teams die selbe Farbe haben. Bei zweifarbigen Hosen können sich die Mannschaften für eine der Unterhosen-Farben entscheiden. Ähnlich ist das bei Tape, mit dem sich Spieler zum Beispiel die Schienbeinschoner festbinden: Es muss ab jetzt in der Farbe des Stutzens sein.

Die DREIFACHBESTRAFUNG kann entfallen: Etwa bei einer Grätsche nach dem Ball im Strafraum soll eine Notbremse nun nicht mehr mit Strafstoß und Rot bestraft werden, sondern mit Strafstoß und Gelb. Zieht der Verteidiger aber am Trikot oder versucht gar nicht, den Ball zu spielen, kann es weiterhin Rot geben. Bei einer Tätlichkeit sowieso. Also Achtung: Interpretationsspielraum. (mit dpa)