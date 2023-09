Berlin -Nach langem Hin und Her könnte Deutschland bald wieder eine reguläre Regierung haben. Alles hängt davon ab, ob die SPD-Mitglieder dem Koalitionsvertrag zustimmen. Falls ja - was kommt dann auf die Bürger zu?

1 - FINANZEN: Der Solidaritätszuschlag soll schrittweise wegfallen - ab 2021 mit 10 Milliarden Euro Entlastung, die 90 Prozent der Zahler vom Zuschlag befreien soll. Höhere Steuern für Bürger soll es nicht geben. Haushaltsziel ist es, weiter keine neuen Schulden zu machen.

2- FAMILIEN: Das Kindergeld soll in zwei Schritten um 25 Euro pro Kind und Monat steigen. Erhöht werden soll auch der Kinderzuschlag für Einkommensschwache. Kinderrechte sollen ins Grundgesetz kommen.

3 - BILDUNG: Der Bund soll den Schulen mehr Geld geben können. Grundschüler bekommen einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung. Fünf Milliarden Euro gehen in einen „Digitalpakt“ für Schulen.

4 - ARBEITSMARKT: Befristete Jobs sollen seltener werden. Kommen soll ein Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit - für Unternehmen ab 45 Mitarbeitern. Der Arbeitslosenbeitrag soll um 0,3 Punkte sinken.



5 - DIGITALISIERUNG: Bis 2025 soll es überall schnelles Internet mit Gigabit-Netzen geben. Kommen soll auch ein digitales Bürgerportal.



6 - RENTE: Bis 2025 sollen das Rentenniveau (das Verhältnis zum Lohn) nicht unter 48 Prozent fallen und der Beitragssatz nicht über 20 Prozent steigen. Für einige ältere Mütter sind Verbesserungen geplant.



7 - GESUNDHEIT: Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung sollen ab 2019 wieder zu gleichen Teilen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern bezahlt werden. Eingestellt werden sollen 8000 neue Pflegefachkräfte.



8 - WOHNEN: Die Mietpreisbremse für Ballungsräume soll nachgeschärft werden - mit einer Auskunftspflicht zur Vormiete. Ein „Baukindergeld“ soll es Familien bis zu einer Einkommensgrenze erleichtern zu bauen.



9 - VERBRAUCHER/UMWELT: Ein staatliches Logo soll Fleisch aus besserer Tierhaltung kennzeichnen. Die Nutzung des Unkrautgifts Glyphosat soll so bald wie möglich enden. Für bessere Luft in Städten werden Nachrüstungen bei älteren Dieseln direkt am Motor geprüft.



10 - SICHERHEIT/MIGRATION: Die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern sollen je 7500 Stellen mehr bekommen. Asylverfahren werden zentralisiert. Familiennachzug für bestimmte Flüchtlinge soll bald nur noch im Umfang von bis zu 1000 Menschen pro Monat möglich sein. (dpa)



