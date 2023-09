Frankfurt a. M. -Die Aufregung ist groß. Die EU wollte eigentlich den rechtlichen Schutz für Urlauber verbessern. Doch mit einer neuen Richtlinie, die jetzt in deutsches Recht umgesetzt werden soll, würde das Gegenteil erreicht. Preise könnten künftig kurzfristig kräftig erhöht werden und Anzahlungen für Urlaubstrips verloren gehen. Reisebüros laufen Sturm und verlangen, das geplante Gesetz komplett umzumodeln.

In einem Punkt sind sich alle einig: Das Reiserecht muss auf den aktuellen Stand gebracht werden. Viele Bestimmungen stammen aus den frühen 90er Jahren, als das Internet beim Buchen der schönsten Tage des Jahres noch keine Rolle spielte.

Lobbyisten leisten offenbar gute Arbeit

Mit der neuen Pauschalreiserichtlinie, die das Europäische Parlament im November vorigen Jahres verabschiedete, sollte alles besser werden. Doch bei den Beratungen haben die Lobbyisten der großen Veranstalter offenbar gute Arbeit geleistet.

Im Gesetzentwurf der Bundesregierung, der die Richtlinie in deutsches Recht transformieren soll, steht: Bis zu 20 Tage vor Reisebeginn kann der Veranstalter den Preis für eine Pauschalreise nachträglich um maximal acht Prozent heraufsetzen, ohne dass sich der Urlauber dagegen wehren kann, bislang waren fünf Prozent die Obergrenze.

Große Spielräume bei Begründung

Laut Gesetzentwurf, der dieser Zeitung vorliegt, müssen zwar die Gründe dafür dokumentiert werden, doch die Spielräume sind groß. Höhere Kerosinpreise für Flugzeuge, gestiegene Flughafen- oder Hafengebühren oder veränderte Wechselkurse können herhalten. Da könnte künftig bei einer Pauschalreise für eine vierköpfige Familie das geplante Reisebudget schnell gesprengt werden, ein Extra von mehreren hundert Euro ist möglich.

Wird die Acht-Prozent-Marke überschritten, soll der Kunde das Recht haben, die Buchung zu stornieren – doch wenn die vierköpfige Familie in einem sehr beliebten Hotel auf Mallorca Urlaub machen will, wird sie sich davor hüten. Denn ein gleichwertiger Ersatz wird drei Wochen vor Urlaubsbeginn schwer zu finden sein.

„Verschlechterung für die Kunden“

Das Gleiche gilt auch für Abweichungen von der gebuchten Reise (anderes Hotel, andere Flugzeiten), die der Veranstalter künftig auch noch kurzfristig vornehmen können soll. „Das alles erhöht die Spielräume für die Unternehmen, bedeutet aber eine Verschlechterung für die Kunden“, heißt es bei der Verbraucherzentrale Brandenburg. Doch nicht nur Verbraucherschützer sind sauer. „Der Gesetzentwurf ist eine absolute Katastrophe für die Urlauber, nicht nur weil höhere Kosten drohen, sondern weil Vielfalt im Angebot verloren gehen wird“, sagt Marija Linnhoff, Vorsitzende des Verbandes unabhängiger selbstständiger Reisebüros.

Der Hintergrund: Das Gesetz soll neu definieren, was eine Pauschalreise ist. Hier haben die Kunden umfängliche Rechte, insbesondere in puncto Schadenersatz, wenn’s am Urlaubsort ganz anders zugeht, als versprochen. Online-Anbieter konnten diese Haftungsverpflichtungen bislang einfach umgehen, indem sie pro forma keine Pauschalreisen, sondern einzelne Bausteine verkauften. Deshalb soll dies nun präziser gefasst werden. Der Effekt wäre aber auch, dass viele Reisebüros plötzlich zu Veranstaltern werden, die in der Haftung stehen.

Linnhoff fürchtet gravierende Folgen

Dafür brauchte es nicht viel: Etwa wenn ein Kunde neben einem Standard-Urlaubstrip noch einen Mietwagen bei einem anderen Anbieter bucht und für alles zusammen im Reisebüro zahlt. „Die geplanten Regelungen treffen die Reisebüros schwer“, beschwert sich der Deutsche Reiseverband (DRV).

Höhere Kosten und höhere Risiken wären die Folge. Der DRV empfiehlt schon jetzt seinen Mitgliedern, die Veranstalterhaftung mit Tricks und Kniffen zu umgehen. Dazu zählt, dass jeder Reisebaustein separat gebucht, abgerechnet und bezahlt wird. Am besten sei, dass man zwischen der ersten und der zweiten Buchung mindestens 24 Stunden verstreichen lasse. Der Kunde müsste also zweimal oder noch häufiger ins Reisebüro kommen. Das sei schwer vermittelbar, betont DRV-Vizepräsident Ralf Hieke.

Stehen tausende Reisebüro vor dem „wirtschaftlichen Tod“?

Rechtsexperten warnen überdies: Trotz Vorsichtsmaßnahmen könne es künftig immer wieder passieren, dass Betreiber von Agenturen wegen der komplexen juristischen Bestimmungen ungewollt in die Rolle des Veranstalters schlüpfen. Linnhoff beklagt sich denn auch: „Wir werden Verantwortung für Abläufe tragen müssen, auf die wir überhaupt keinen Einfluss haben.“

Zusätzliche Versicherungen könnten also notwendig werden. Insider gehen aber davon aus, dass viele Reisebüros überhaupt nicht über eine ausreichende Bonität verfügen, um an solche Policen zu kommen. Für Andreas Heimann, ebenfalls DRV-Vize, müssten sich viele Betreiber letztlich fragen, „ob ihr Geschäftsmodell in der bisherigen Form noch wirtschaftlich ist“. Linnhoff geht noch einen Schritt weiter und befürchtet „den wirtschaftlichen Tod tausender Reisebüros.“

All das kann auch die Kundschaft nicht kalt lassen: Geht ein Reisebüro wegen Haftungsforderungen pleite, sind auch die Anzahlungen futsch, die Urlauber in spe über das Büros geleistet haben.

Der DRV will nun bis Ende Juli eine Stellungnahme zum Gesetzentwurf abgeben. Heimann erwartet von den Politikern in Berlin, dass sie sich „für eine verträglichere Lösung“ einsetzen. Linnhoff regt gar an, das Gesetz gar nicht zu verabschieden – wegen „Nicht-Durchführbarkeit in Deutschland.“ Eigentlich sollen die Bestimmungen im Herbst beschlossen werden.