Essen -Eine ungewöhnlich hartnäckige Großwetterlage ist verantwortlich für die Unwetter mit Starkregen in Deutschland. „Ausmaß und Andauer des Unwettergeschehens sind absolut außergewöhnlich“, schreiben Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in einem am Freitag veröffentlichten Zwischenbericht.

Nur alle 100 Jahre falle so viel Regen in kurzer Zeit wie beispielsweise in den betroffenen baden-württembergischen Orten, wo am vergangenen Sonntag mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter in weniger als sechs Stunden niedergingen.

Der Deutsche Wetterdienst hat auch für Freitag eine Unwetterwarnung herausgegeben:

Die Unwettergebiete im Westen und Süden können immer noch nicht aufatmen. Die Meteorologen erwarten bis über das Wochenende immer neue Gewitter. Der Norden und Nordosten bleiben wohl verschont, dort wird es sommerlich warm und trocken.

Unwettertief „Friederike“ liege nahezu ortsfest über Deutschland und weiche kaum von der Stelle, sagte Meteorologe Christian Herold vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Freitag. In der schwülwarmen Luft, die aus Südosten nach Deutschland strömt, bilden sich zahlreiche Gewitter mit Unwetterpotenzial. Weil praktisch kein Wind weht, ziehen Starkregenwolken nur sehr langsam weg, deshalb können große Regenmengen einzelne Regionen treffen.

Enstpannung zu Beginn der neuen Woche

Am Wochenende müsse in der gesamten Südhälfte - südlich einer Linie zwischen Niederrhein und Oberlausitz mit heftigen, unwetterartigen Gewittern gerechnet werden, sagte Herold. Auch Hagel sei möglich. Wo genau große Regenmengen fallen, können die Meteorologen erst kurz vorher sagen.

Erst zu Beginn der neuen Woche deute sich ein Ende der gewitterträchtigen Wetterlage an, sagte Herold. Dann werde sich trockenere Luft von Nordosten her Richtung Südwesten ausbreiten und dränge die Gewitter wahrscheinlich in den äußersten Süden und Südwesten ab.

Nach der Hochwasserkatastrophe in Niederbayern ist die Zahl der Toten auf sieben gestiegen. Ein Mann habe eine Herzattacke erlitten, sagte ein Sprecher des Landratsamts Rottal-Inn am Freitag. Der etwa 80-Jährige sei ins Krankenhaus nach Eggenfelden gebracht worden, wo es eine Spezialstation für Herzerkrankungen gebe. Dort sei der Mann gestorben.

Taucher suchen unterdessen weiter nach einem vermissten Ehepaar in Simbach. Der Keller des betroffenen Wohnhauses steht nach Angaben eines Sprechers noch unter Wasser. Der 81 Jahre alte Mann und seine 77-jährige Frau waren am Donnerstag als vermisst gemeldet worden. (dpa)

