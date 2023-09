In den meisten Haushalten ist der Küchenschwamm kein schöner Anblick. Undefinierbare Flecken, immer feucht und riechen tut er auch nicht gut. Viel schlimmer ist aber das, was man nicht sieht: wie verkeimt die Dinger in Wirklichkeit sind.

Rund 100 Millionen potentielle Keimschleudern lauern in deutschen Haushalten, wie Professor Dr. Markus Egert von der Hochschule Furtwangen vorrechnet. Er ist der Leiter der weltweit ersten umfassenden Studie zur Keimbelastung gebrauchter Küchenschwämme, ebenfalls beteiligt waren Forschern der Justus Liebig-Universität Gießen und vom Helmholtz Zentrum München. Die Studie wurde im Fachblatt „Scientific Reports“ veröffentlicht.



Die Forscher fanden 362 verschiedene Keime

Die Studie belegt: Küchenschwämme sind in vielen Fällen so eklig, wie sie aussehen. In manchen Fällen besteht sogar Grund zur Besorgnis. Die Mikrobiologen der Hochschule Furtwangen untersuchten 14 gebrauchte Schwämme und wiesen darin 362 verschiedene Arten von Bakterien nach.



Überraschend war für die Forscher vor allem, welche Art von Bakterien sie vorfanden - es handelte sich nämlich um Umwelt- und Wasserbakterien und solche Keime, die etwa auf der menschlichen Haut zu finden sind. Diese seien besonders für immungeschwächte Menschen, wie Kranken und Alten, gefährlich, da sie zu Infektionen führen könnten.



Schwämmchen immer austauschen, nicht reinigen

Schwämme, die von ihren Besitzern gereinigt und so mehrmals wieder verwendet werden, sind besonders anfällig für Keime. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Reinigung von Schwämmen zwar zu einer kurzfristigen Verminderung der Keimzahl führen kann, „in den schnell wieder hoch wachsenden Gemeinschaften dominieren dann aber offensichtlich immer stärker die potentiell pathogenen Bakterien, vermutlich aufgrund einer höheren Stresstoleranz“, heißt es in der Mitteilung. Besser: Spülschwämme wöchentlich erneuern. (sar)