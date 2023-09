Evanston -Genau jetzt – zum Jahresanfang – wird es wieder voll in den Fitnessstudios: Abnehmwillige, die sich und ihrer Gesundheit nach der Festtagsvöllerei und Alkoholexzessen der Weihnachtszeit etwas Gutes tun wollen, strömen in die Studios. Ob sie sich dabei gut oder schlecht in ihrem Körper fühlen, soll viel mit dem Fitnesstrainer zu tun haben.