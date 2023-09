Washington -Seit ein paar Tagen wirkt der Mann angespannt und gereizt. Er twittert frühmorgens noch wilder als sonst. Dann schwärmt er von „großartigen Treffen“ zur Steuerreform, preist die vermeintlichen Früchte seiner Nah-Ost-Reise und wettert über die angebliche Lügenpresse. Im Minutentakt pöbelte Donald Trump nach dem Londoner Terroranschlag über den Bürgermeister der britischen Metropole, warf seinem eigenen Justizminister mangelnde Härte gegen Muslime vor und beschuldigte die Demokraten, seine Politik zu sabotieren.

Wray-Ernennung mit Cliffhanger

Am Mittwochmorgen freilich blieb es zunächst verdächtig ruhig auf dem liebsten Kommunikationskanal des US-Präsidenten. Erst anderthalb Stunden nach dem üblichen Tiraden-Beginn kam die erste Nachricht. Aber die hatte es in sich: „Ich werde Christopher A. Wray, einen Mann mit makellosen Referenzen, als neuen Direktor des FBI nominieren“, teilte Trump mit. Eine höchst seltsame Information. Gewöhnlich werden solche Personalien feierlich im Rosengarten des Weißen Hauses verkündet. Noch bizarrer aber wirkte der Hinweis des einstigen Reality-TV-Stars am Ende seines Tweets: „Details folgen.“

Trumps Versuche, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und einen Spannungsbogen zu erzeugen, kommen nicht von ungefähr. An diesem Donnerstag nämlich steht im Geheimdienstausschuss des Kongresses ein Ereignis an, das die „Washington Post“ dem Endspiel der US-Football-Profiliga gleich stellte: „Ein politisches Super Bowl.“ Das Polit-Magazin Politico verglich die Veranstaltung, die von zahlreichen Sendern live übertragen wird mit einem Auftritt von Monica Lewinsky. Tatsächlich wird der von Trump gefeuerte Ex-FBI-Chef James Comey unter Eid aussagen, und nach Einschätzung von Beobachtern könnten seine Angaben den Präsidenten ernsthaft in Schwierigkeiten bringen.

Hat Trump die Justiz behindert?

Es geht um nicht weniger als den Vorwurf, Trump habe die Justiz bei ihren Ermittlungen zu möglichen Russland-Verstrickungen seiner Kampagne behindert. Die Indizien dafür mehren sich: Am Mittwoch berichtete die „New York Times“, dass der damals noch amtierende FBI-Chef Comey nach einem ersten Treffen mit Trump den ihm vorgesetzten Justizminister Jeff Sessions bat, nicht mehr alleine mit dem Präsidenten reden zu müssen, weil ihm die Art des Kontaktes unangemessen schien. Angeblich hatte Trump bei dem gemeinsamen Abendessen nach seinem Amtsantritt von Comey verlangt, dass er ihn seiner persönlichen Loyalität versichert. Bei einer weiteren Begegnung soll Trump sogar gefordert haben, dass das FBI die Untersuchungen der Russland-Kontakte des kurz zuvor entlassenen Sicherheitsberater Michael Flynn einstellt.

Offenbar versuchte Trump nicht nur auf die Bundespolizei FBI, sondern auch auf die Geheimdienste einen rechtlich höchst zweifelhaften Einfluss zu nehmen. Nach einem Bericht der „Washington Post“ soll sich der Präsident bei einer Unterredung mit dem Nationalen Geheimdienstdirektor Daniel Coats und CIA-Boss Mike Pompeo am 22. März über die FBI-Ermittlungen im Allgemeinen und Comey im Besonderen beklagt haben. Angeblich bat Trump die Beamten, bei Comey auf eine Einstellung des Verfahrens zu drängen. Dies soll Coats mehreren Vertrauten berichtet haben. Der Geheimdienst-Chef fand das Ansinnen unangemessen. Vor vier Wochen warf Trump den ungeliebten FBI-Chef dann aus dem Amt.

Kritiker sprechen von Ablenkungsmanöver

Eigentlich sollte längst ein Nachfolger nominiert sein. Doch die Personalie zögerte sich immer weiter heraus. Dass Trump nun ausgerechnet am Tag vor dem ersten öffentlichen Auftritt Comeys seit dessen Rauswurf den Nachfolger präsentiert, dürfte kein Zufall sein. „Das ist offensichtlich ein Versuch, die Aufmerksamkeit von unserer Anhörung abzuziehen“, sagte Mark Warner, der demokratische Senator von Virginia: „Aber ich glaube nicht, dass das funktionieren wird.“



Tatsächlich haben auch die Twitter-Tiraden vom Wochenanfang ihr Ziel kaum erreicht. Im Gegenteil: Dass Trump demonstrativ trotzig darauf beharrte, er wolle ein generelles Einreiseverbot für Muslime aus bestimmten Ländern und schere sich nicht um „politisch korrekte Begriffe“, könnte ihm nach Einschätzung erfahrener Juristen weiteren Ärger vor Gericht einhandeln.