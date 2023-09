Neuer Inhalt

Köln -Ärgerlich, wenn das Kleidungsstück beim Anprobieren in der Umkleidekabine nicht passt. Noch ärgerlicher ist es aber, wenn es so wenig passt, dass es kaputt geht. Und was dann? Sich der peinlichen Situation stellen und den Verkäufern Bescheid geben? Und muss das Kleidungsstück bezahlt werden?



Wie so oft kommt es auf die Situation an. Ist man selbst nicht Schuld, muss auch nicht gezahlt werden. Wenn also zum Beispiel das Material von schlechter Qualität ist. Wird aber fahrlässig gehandelt, sprich es ist offensichtlich, dass das Kleidungsstück zu klein ist, muss der Schaden ersetzt werden. Tatsächlich gilt das eigentlich auch für Make-Up Flecken, wie die Bild erklärt.



Könnte es zum Beispiel besonders teuer werden, besteht die Möglichkeit, dass Ihre Privat-Haftpflichtversicherung den Schaden übernimmt. In den meisten Fällen sollte ein Gespräch mit den Verkäufern das Problem aber aus der Welt schaffen.