Neuer Inhalt

Mit seinen Saisontreffern 20 und 21 hat Mario Gomez für den ersten Sieg von Besiktas Istanbul bei der Premiere in der neu errichteten Vodafone Arena gesorgt. Gegen Bursaspor gewannen die Adler am 28. Spieltag der Süper Lig mit 3:2 (1:1). Mit 66 Punkten baute der Tabellenführer den Vorsprung auf Verfolger Fenerbahce auf sechs Zähler aus. Am Mittwoch kann der Stadtrivale mit einem Sieg im Nachholspiel gegen Galatasaray den Rückstand wieder verkürzen.

Gomez (22. Minute) war es vorbehalten, das erste Tor im neuen Stadion zu erzielen. Zunächst glichen die Gäste durch Bakaye Traore (28.) aus. Doch Alexis Delgado (52.) und Gomez, der einen Elfmeter im Nachschuss verwandelte (57.), sorgten für die erneute Führung. Der eingewechselte Miroslav Stoch (70.) konnte nur noch verkürzen. In der hitzigen Schlussphase sahen Besiktas-Profi Ricardo Quaresma und Bursaspors Hajime Hosogai jeweils die Gelb-Rote Karte (90.+7).

Für Besiktas war es das erste echte Heimspiel seit mehr als zwei Jahren. Seit der Saison 2013/2014 musste der Arbeiterclub auf andere Stadien ausweichen, da die neue Arena an der Stelle errichtet wurde, an der früher das altehrwürdige Inönü-Stadion stand.

Vor der Eröffnung der Arena kam es im Außenbereich der Nachrichtenagentur DHA zufolge zu Ausschreitungen zwischen Polizei und Besiktas-Fans. Um Sicherheitsbarrieren vor dem Stadion gegen den großen Ansturm zu schützen, hätten die Einsatzkräfte Wasserwerfer und Tränengas eingesetzt, hieß es. Das Tränengas sei bis in den Innenbereich der Arena spürbar gewesen. Von den Rängen waren als Reaktion zu Beginn der Partie Protestrufe gegen die Polizei zu hören. (dpa)

Überschattet wurde das Eröffnungsspiel in der neuen, 40.000 Sitzplätze umfassenden Spielstätte von schweren Zusammenstößen zwischen Polizei und Anhängern im Vorfeld. Nach Berichten eines Fotografen der französischen Nachrichtenagentur AFP setzten die Ordnungshüter Tränengas und Wasserwerfer gegen Fans ein, die sich anlässlich vor der Arena versammelt hatten. Aus Reihen der Fans flogen demnach Flaschen in Richtung der Einsatzkräfte. Das Stadion von Besiktas war am Sonntag offiziell von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan vor nahezu leeren Rängen eröffnet worden. Mitglieder der Besiktas-Ultra-Gruppierung Carsi hatten 2013 eine Schlüsselrolle in einer Protestwelle inne, die Istanbul und später weitere Teile des Landes erfasste. 35 Carsi-Mitglieder wurden wegen eines angeblichen Putschversuches vor Gericht gestellt, im Dezember 2015 aber freigesprochen. (afp)