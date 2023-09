Köln/London -Urlaub bedeutete lange Zeit auch Krieg: Zumindest für deutsche Cluburlauber, die gerne in der ersten Reihe am Pool liegen. Sie lieferten sich in der Vergangenheit häufig Wettrennen mit den britischen Touristen. Im Netz kursieren etliche Videos von Urlaubern, die morgens – sobald er öffnet – den Pool-Bereich stürmen, um die besten Liegeplätze zu ergattern:

Thomas Cook will den Spuk nun beenden. Ab Ende Februar bietet der Reiseveranstalter den neuen Service „Meine Sonnenliege“ an, wie das Unternehmen mitteilt. Urlauber sollen sich so schon vor Reiseantritt den perfekten Liegeplatz sichern können. Kostenpunkt: 25 Euro pro Urlaub.

Bis Sommer in 30 Hotels verfügbar

Das Angebot ist ab Ende Februar in drei Hotels des Reiseveranstalters verfügbar, dem Sentido Aeqoura auf Lanzarote, dem Sunprime Atlantic View auf Gran Canaria und dem Sentido Buganvilla auf Fuerteventura. Bis zum Sommer soll es aber in 30 Hotels zur Verfügung stehen.

Vor Reisebeginn erhalten Urlauber einen Link, über den sie auf einen Pool-Lageplan gelangen. Den Reisenden würde neben Pools und Restaurants auch ein Kompass angezeigt, um zu sehen, wo man zu welcher Tageszeit in Sonne oder Schatten liege. Das frühe Aufstehen am Morgen im Kampf um den bevorzugten Liegeplatz könnte für Pauschalurlauber also bald passé sein.

„Es ist gut, einmal vor den Deutschen zu sein“

Die britische Presse hatte bereits triumphiert: Das Boulevard-Blatt The Sun schrieb etwa, dass britische Urlauber die Deutschen mit dem neuen Service des englischen Tourismuskonzerns im Kampf um die Sonnenliegen nun endlich schlagen. Der UKIP-Politiker Nigel Farage wird mit den Worten zitiert: „Es ist gut, einmal vor den Deutschen zu sein. Noch ein Brexit-Bonus.“

Die Freude dürfte allerdings getrübt werden, wenn die Briten erfahren, dass die Deutschen denselben Service nutzen können. Das Angebot der Vorreservierung bezieht sich außerdem nur auf einen kleinen Teil der Liegen, wie Thomas Cook schriebt. Der Kampf am Pool geht also weiter. (rer)

