Berlin -Und wieder hat ein Berliner Polizeischüler für einen handfesten Skandal gesorgt!

Ausgerechnet da, wo die Verbrechensbekämpfung gelehrt werden soll, wird anscheinend mit Diebesgut gehandelt.



Wie ein Sprecher der Berliner Polizei mitteilte, soll ein Azubi aus der Haupstadt mit Diebesgut gehandelt haben. Wegen des Verdachts der gewerbs- und bandenmäßigen Hehlerei sei er nun vom Dienst suspendiert worden, hieß es am Freitag. Eine Anhörung zur beantragten Entlassung sei vorgesehen.



Ermittler waren dem Polizeischüler nach einem Büroeinbruch auf die Spur gekommen. Bei ihm wurde eine der dort gestohlenen Kameras gefunden, wie die Behörde vor einem Monat mitgeteilt hatte.



Der „Tagesspiegel“ berichtet nun unter Berufung auf ein polizeiinternes Rundschreiben, der Beschuldigte habe die teure Kamera in der Kantine der Polizeischule angepriesen. Mit einem Aushang soll er dort auch mehr Ware angeboten haben.



Demnach wurde der 20 Jahre alte Mann festgenommen, als er die Kamera verdeckten Ermittlern zum Kauf anbot - aus einem Auto-Kofferraum vor seiner Schule. Dazu wollte sich der Polizeisprecher nicht äußern.



Erst im vergangenen Monat hatte ein anderer Berliner Polizeischüler mit einem Auftritt in einem Sexfilmchen für einen Skandal gesorgt. Trotz seiner Rolle in dem Streifen „Pimmel-Bingo” durfte der junge Mann seine Ausbildung beenden und soll verbeamtet werden.



Im Januar musste die Berliner Polizei zu einem Einsatz in den eigenen Reihen ausrücken. Mindestens zwei Polizeischüler waren aneinandergeraten und hatten sich eine Schlägerei geliefert. Angeblich wurde eine Einsatzhundertschaft in die Kantine der Polizeiakademie an der Charlottenburger Chaussee gerufen. Es kam zu einen Schlägerei mit mehreren Schülern, nachdem der Streit der zwei Azubis eskaliert war. tib