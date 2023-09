München -Zweitligist 1860 München hat Thomas Eichin als neuen Sportchef bestätigt. Der 49-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2019, wie die Löwen mitteilten. „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe bei Sechzig. Ich glaube an dieses Projekt und bin überzeugt davon, dass wir es gemeinsam schaffen, diesen Traditionsverein zurück in die Erfolgsspur zu bringen“, sagte Eichin.



Eichin hatte sich erst am Mittwoch auf eine Auflösung seines noch bis 2018 laufenden Vertrages mit Bundesligist Werder Bremen verständigt. Im Mai war er bei den Norddeutschen als Manager entlassen worden. Bei den Löwen will Eichin bis zum Saisonstart Anfang August „ein konkurrenzfähiges Team“ auf die Beine stellen. Die Verpflichtung Eichins war bereits am Mittwoch von mehreren Medien vermeldet worden, nachdem sich 1860 von seinem bisherigen Sportdirektor Oliver Kreuzer (50) getrennt hatte. (sid)