Berlin -Ohne eine abgeschlossene Berufsausbildung wird jungen Flüchtlingen die erfolgreiche Integration in die deutschen Arbeitswelt und Gesellschaft kaum gelingen. Da sind sich Migrationsforscher, Wirtschaftsverbände, Kommunalvertreter und Bundestagsabgeordnete aller Fraktionen einig.

Der Weg in die Ausbildung ist für Flüchtlinge steinig und schwer.

Das sogenannte „Übergangssystem“ der schwarz-roten Koalition erweist sich als uneffektiv und teuer.

Die Grünen wollen die Integration von Flüchtlingen durch neue Konzepte beschleunigen.

Doch der Weg in die Ausbildung ist kein leichter. Er erweist sich als steinig und schwer. Industrie- und Handelskammern, Arbeitgeberverbände und Handwerksinnungen beklagen den Dschungel administrativer Bestimmungen, die das Besetzen offener Lehrstellen mit den Neuankömmlingen verhindern.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Schlüsselrolle einer beruflichen Qualifikation ist Flüchtlingen nicht bekannt

Brigitte Pothmer hat gemeinsam mit ihrer Fraktionskollegin Beate Walter-Rosenheimer ein neues Konzept für Flüchtlinge entwickelt. dpa

Vor allem das ungesicherte Bleiberecht wirkt auf viele Betriebe abschreckend: Solange die Flüchtlinge nicht als Asylbewerber anerkannt sind oder anderweitig ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht besitzen, müssen sie Jahr für Jahr eine Verlängerung ihrer Duldung beantragen. Dem wird in der Regel zwar entsprochen, aber einen rechtlich gesicherten Anspruch gibt es nicht. Das Risiko, mitten in der Ausbildung abgeschoben zu werden, bleibt also. Ausbildungswillige Betriebe scheuen es.

Viele junge Flüchtlinge auch. Ihnen ist die Schlüsselrolle, die eine hochwertige berufliche Qualifikation in Deutschland besitzt, überhaupt nicht klar. Denn vergleichbare Ausbildungsmöglichkeiten sind in ihren Herkunftsländern unbekannt.

Zudem stehen viele der Neuankömmlinge unter Druck, möglichst schnell Geld zu verdienen. Oft haben sich die Familien hoch verschuldet, um die Flucht des ältesten Sohnes nach Europa zu finanzieren. Schleuser müssen bezahlt, Angehörige in der Heimat unterstützt werden. Da erscheint eine ungelernte Hilfstätigkeit für 8,50 Euro pro Stunde attraktiver als die Handwerkslehre mit deutlich geringeren Vergütungen. Außerdem erfordert eine duale Ausbildung viel bessere Sprachkenntnisse als ungelernte Hilfstätigkeiten. Und diese Kenntnisse fehlen, so gut wie immer. Hinzu kommt eine oft nur rudimentäre Schulbildung. Der Bildungsökonom Ludger Wößmann schätzte Ende vergangenen Jahres in einem Zeit-Interview, dass zwei Drittel der Flüchtlinge aus Syrien nicht richtig schreiben und lesen können.

Was also tun?

Die schwarz-rote Koalition setzt auf einen Ausbau des „Übergangssystems“, in dem sich erfolglose Lehrstellenbewerber um bessere Fähigkeiten und Kenntnisse bemühen, um beim nächsten Mal zum Zuge zu kommen. Rund 300 000 junge Leute hängen in dieser Warteschleife fest. Tatsächlich handelt es sich nämlich nicht um ein System aufeinander abgestimmter Bildungsbausteine, sondern um ein Sammelsurium einzelner Maßnahmen. Diverse Studien und Erhebungen, die das Bundesinstitut für Berufsbildung zusammengestellt hat, kommen zu ernüchternden Ergebnissen. Tenor: Das Übergangssystem ist uneffektiv und teuer.

Kaum ein Flüchtling schafft den Sprung in die Ausbildung

Aus Sicht der Grünen im Bundestag ist es daher nicht sinnvoll, diese Maßnahmen noch weiter auszubauen: „Bundesbildungsministerin Johanna Wanka sollte wissen, dass die Integration von Flüchtlingen nicht mit den falschen Konzepten von vorgestern gelingen wird“, kritisiert Beate Walter-Rosenheimer, Grünen-Sprecherin für Jugendpolitik und Ausbildung im Bundestag. Auch die neu geschaffene Möglichkeit für Asylsuchende, bereits nach drei Monaten eine betriebliche Ausbildung aufzunehmen, laufe ins Leere: „ Kaum ein Flüchtling schafft den Sprung in die Ausbildung ohne eine helfende Hand.“ Stattdessen fordert die Bundestagsabgeordnete eine Ausbildungsgarantie für alle jungen Menschen einschließlich der Flüchtlinge.

Mit Blick auf deren besondere Situation hat Walter-Rosenheimer gemeinsam mit ihrer für Arbeitsmarktpolitik zuständigen Fraktionskollegin Brigitte Pothmer ein Konzept erarbeitet, das auf der einen Seite den Ausbildungsbetrieben die Sorge vor einem jähen Ende des Lehrverhältnisses durch Abschiebung nehmen soll. Und das auf der anderen Seite den jungen Flüchtlingen ein Angebot unterbreitet, „das sie eigentlich nicht ablehnen können“, wie Pothmer findet.

Dauerhaftes Bleiberecht nach bestandener Prüfung im Ausbildungsbetrieb

Das Konzept soll die jungen Leute regelrecht in den deutschen Arbeitsmarkt hineinziehen: Während eines Vorbereitungsjahres mit Integrations- und Sprachkursen, Berufsberatungen und berufsorientierten Schulungen erhalten die Flüchtlinge ein garantiertes Aufenthaltsrecht. Im Anschluss wird ihnen eine betriebliche oder überbetriebliche Lehrstelle angeboten. Auch während der zwei-, drei- oder vierjährigen Ausbildung ist das Bleiberecht in Deutschland gewährleistet, so dass weder Betriebe noch die Azubis selbst eine Abschiebung fürchten müssen. Werden die Lehrlinge nach bestandener Prüfung im Ausbildungsbetrieb oder von einem anderen Unternehmen fest eingestellt, erhalten sie das dauerhafte Bleiberecht in Deutschland, unabhängig vom Asylantrag.

Eine solche Ausbildungsgarantie sei eine Investition in die Zukunft und zugleich ein Signal an die jungen Flüchtlinge : „Wer eine Ausbildung macht, gewinnt - eine sichere Perspektive und ein unabhängiges Lebe, sagt Pothmer: „Wenn wir mit einem sicheren Aufenthalt und einer maßgeschneiderten Unterstützung Flüchtlinge in Ausbildung bringen können, profitieren alle davon, nicht zuletzt der Fachkräftearbeitsmarkt Deutschland.“