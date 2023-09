Berlin -Berlin! Du bist so wunderbar! Oder? Offenbar nicht, wenn man nach dem Ranking einer Studie geht, das die lebenswertesten Städte der Welt auflistet. Dort liegt die deutsche Hauptstadt "nur" auf dem 13. Platz. An der Spitze thront Wien - zum achten Mal in Folge.

Wasserversorgung, Öffis, Verkehrslage, Bildungsangebote und Gesundheitsfaktoren sind nur einige der 39 Kriterien, die alljährlich von der Beratungsgesellschaft "Mercer" genauer unter die Lupe genommen werden. Das New Yorker Unternehmen hat nun zum 19. Mal eine Studie veröffentlicht, die sich mit der Lebensqualität in verschiedenen Städten befasst und hierfür 231 internationale Metropolen miteinander verglichen. Das Ergebnis: Fast alle Städte der Top Ten liegen in Europa. Und obwohl unser wunderbares Berlin so einiges zu bieten hat außer Langeweile, landete es noch hinter München (Platz 4), Düsseldorf (Platz 6) und Frankfurt am Main (Platz 7).

Das sind die lebenswertesten Städte der Welt

Platz 1: Österreichs Hauptstadt Wien landete das achte Mal in Folge an der Spitze der Mercer-Studie. dpa

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Platz 2: Zürich ist ein beliebtes Ziel für Fans der zeitgenössischen Kunst. imago/Westend61

Platz 3: Das neuseeländische Auckland ist multikulturell geprägt. imago/Westend61

Platz 4: Am Marienplatz in München herrscht immer Trubel. imago/allOver-MEV

Platz 6: Die Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens: Düsseldorf. imago/Jochen Tack

Platz 7: Frankfurt am Main ist die größte Stadt Hessens. imago/Westend61

Platz 8: Die schweizer Stadt Genf wird auch die "Stadt des Friedens" genannt. imago/imagebroker

Platz 9: Das dänische Kopenhagen gehört zu einer der lebenswertesten Städte der Welt. imago

Platz 10: Basel bietet die höchste Museumsdichte der Schweiz. imago/Westend61

Ebenfalls Platz 10: Sydney ist mit 4,63 Millionen Einwohnern die größte Stadt Australiens. imago/blickwinkel

Die einzigen Städte der Top Ten, die nicht in Europa liegen, sind das neuseeländische Auckland (Platz 3), das kanadische Vancouver (Platz 5) und das australische Sydney (Platz 10). Schlusslicht der Lebensqualität-Liste bildet wie im Vorjahr die Hauptstadt des Iraks: Bagdad.

(OBL)