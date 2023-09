Köln -Wer im Supermarkt auch mal vor dem Regal mit den exotischen Früchten verweilt, dem sind die kleinen grünen Beeren vielleicht schon aufgefallen. In Deutschland hat sie viele Namen: Scharfzähniger Strahlengriffel, Kiwai, Kokuwa, Nergi oder auch Kiwibeere. Sie sieht aus wie eine stachellose Stachelbeere, doch wer sie aufschneidet, weiß, woher sie ihren Namen hat: Mit dem weißen Kern und den schwarzen Samen im typischen Linienmuster erinnert sie an eine gewöhnliche Kiwi, nur eben in ganz klein.