Hamburg -Er überschüttet seine Ehefrau mit drei Litern heißem Öl. Sie überlebt den Angriff nur knapp. Ein heimtückischer Mordversuch des Ehemanns, urteilte das Landgericht Hamburg bereits vor einem Jahr. Auch im Revisionsprozess am Freitag bleiben die Richter bei diesem Urteil. Der Mann muss demnach für neun Jahre und sechs Monate ins Gefängnis; im ersten Prozess waren zehn Jahre Haft ausgesprochen worden.

Der Tatverlauf klingt grausig: Im September 2015 schüttet der 50-Jährige nach Ansicht des Gerichts ohne Vorwarnung das heiße Öl über den ganzen Körper seiner ein Jahr jüngeren Frau, während diese nichts ahnend unter der Dusche steht. Einen Streit gab es nicht. Und anstatt seiner schwer verletzten Frau zu helfen, verlässt der Mann die Wohnung.

Die Frau überlebt. 44 Prozent ihrer Haut sind verbrüht. Tagelang kämpft sie im Krankenhaus ums Überleben. Die Chancen dafür bewegen sich in einer Spanne von 20 bis 60 Prozent. Beim täglichen Verbandswechsel muss sie jedes Mal in eine Kurzzeitnarkose gelegt werden, weil die Schmerzen so unerträglich sind.

„Tat in besonderem Maße verachtenswert“

Während der fast zwei Stunden langen Urteilsbegründung schüttelt der 50-Jährige am Freitag immer wieder ungläubig den Kopf. Im Prozess hat er für die Tat zwar um Entschuldigung gebeten. Im Gespräch mit einem psychiatrischen Gutachter sagte er aber, er habe ein Recht darauf gehabt, „seine Frau durch diese Maßnahme disziplinieren zu wollen, weil sie ihm nicht den nötigen Respekt entgegengebracht habe“, zitiert der Vorsitzende Richter Joachim Bülter aus dem Gutachten.

„Es ging ihm hauptsächlich darum, seine Frau für andere Männer unattraktiv zu machen“, heißt es in der Urteilsbegründung weiter. Die Tat sei „im besonderen Maße verachtenswert“.

Der Angeklagte war mit seiner Ehefrau im Jahr 1995 von Afghanistan nach Hamburg gekommen. Er habe nur für kurze Zeit einen Nebenjob gehabt und sich nicht bemüht, die deutsche Sprache zu erlernen, sagte der Richter. Seine Frau hingegen habe jeden Tag gearbeitet und das Geld für die Familie nach Hause gebracht. Der Mann sei deshalb frustriert und übertrieben eifersüchtig gewesen, habe sich abhängig gefühlt. Das habe ihn zu der schrecklichen Tat veranlasst.

Bewertung der Tat bleibt in neuem Prozess unverändert

Im April 2016 verurteilte die 21. Strafkammer des Hamburger Landgerichts den Mann wegen versuchten heimtückischen Mordes sowie gefährlicher Körperverletzung. Die Verteidigung legte Revision ein. Als Begründung nannte sie einen Rechtsfehler: Der Angeklagte habe vor der Öffentlichkeit aussagen müssen. Bei Ausschluss der Öffentlichkeit hätte er aber noch mildernde Umstände für die Tat vorbringen können. Der Bundesgerichtshof gab dem Antrag der Verteidigung statt.

In der neuerlichen Auflage des Prozesses bleibt die Bewertung der grausamen Tat aber unverändert. „Neue strafmildernde Gründe sind vom Angeklagten nicht vorgebracht worden“, heißt es in der Urteilsbegründung am Freitag. Den Vorwurf der niedrigen Beweggründe der Tat bestätigt das Gericht.

Dass das neue Urteil nun etwas milder ausfällt, sei auf die ungewöhnlich lange Untersuchungshaft zurückzuführen.

Positiv rechnet das Gericht dem Angeklagten an, sich selbst der Polizei gestellt zu haben. Die Staatsanwaltschaft hatte dafür plädiert, am ersten Urteil festzuhalten. Die Verteidigung hingegen hatte sich für eine Haftstrafe von sechs Jahren ausgesprochen. (dpa)