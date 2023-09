Neunkirchen -Drei Tage nach einem Feuer in einem Wohnhaus im Saarland hat die Polizei eine Kinderleiche in dem Gebäude gefunden. Es war zunächst noch nicht geklärt, ob es sich um das vier Jahre alte Kind der 33-jährigen Frau handelt, die am Dienstag tot in dem Haus in Neunkirchen gefunden worden war. Das sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch.



Die Frau war nach den Erkenntnissen einer Obduktion an einer Rauchvergiftung gestorben. Ihr Kind und ihr 50 Jahre alter Mann gelten als vermisst. Die Polizei war nach dem Feuer davon ausgegangen, auch sie in dem zerstörten Gebäude zu finden.



Bewohner springen aus dem Fenster

Das Feuer war am Sonntag ausgebrochen und hatte auf das ganze Haus übergegriffen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren laut Polizei mehrere Bewohner aus den Fenstern gesprungen. 13 Menschen wurden gerettet und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.



Die Brandursache sei weiter unklar, sagte eine Polizeisprecherin. Am Donnerstag solle ein Brandermittler vor Ort ermitteln. (dpa)