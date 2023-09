Neuruppin -Eine bunte Kreidemalerei in einer Spielstraße ist für die Behörden in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) ein klarer Fall für ein Bußgeld. Die siebenjährige Maya-Juna hat am Himmelfahrtstag ein „P“ und Markierungen für drei Parkbuchten auf die verkehrsberuhigte Straße vor der elterlichen Wohnung gemalt, da Besuch mit dem Auto erwartet wurde.

Bußgeld wegen Verstoßes gegen die Stadtordnung

Eine Woche später flatterte den Eltern ein Brief in zweifacher Ausführung ins Haus, in dem das Ordnungsamt mitteilte, es habe ein Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen die Stadtordnung eingeleitet. „Zuerst dachte ich, es handelt sich um einen Scherz“, sagte die Mutter der Siebenjährigen am Dienstag.

In dem Schreiben forderte die Behörde die Eltern auf, die Malerei zu beseitigen. Andernfalls werde damit eine Firma auf Kosten der Familie beauftragt. Laut Ordnungsamt darf in der Spielstraße nur auf den dafür vorgesehenen Plätzen geparkt werden - die Straße vor Maya-Junas Wohnhaus gehört nicht dazu.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Noch am Nachmittag reinigte die Großmutter die Fahrbahn mit wenig Wasser und einem Gartenschlauch. Eine Zahlungsaufforderung der Behörde gab es bislang nicht.

Ist das P für Parkplatz das Problem?

Einen Fragebogen des Ordnungsamtes zu dem Verfahren ließen die Eltern unbeantwortet. Ihre Tochter bemale das Pflaster häufig mit den Nachbarkindern, schließlich wohne man in einer Spielstraße, sagte die Mutter. „Offenbar ist es dieses Mal anders, da ein P für einen Parkplatz gemalt wurde“, fügte sie hinzu.

Maya-Juna habe sofort geweint, als sie von dem Schreiben der Behörde erfuhr und gefragt, ob sie nun nicht mehr auf der Straße spielen könne. „Natürlich kannst du das weiter machen“, habe sie ihre Tochter getröstet.

"Damit werden wir zur Lachnummer"

Der SPD-Stadtverordnete und Anwalt Klaus-Dieter Mießbauer sagte, als er die Stadtordnung mitbeschlossen habe, wäre niemand auf die Idee gekommen, dass eine Kindermalerei eine „Verunreinigung“ darstellen könne. „Damit werden wir zur Lachnummer“, ist er überzeugt. Nun will er auf der nächsten SPD-Fraktionssitzung beantragen, in der Stadtordnung klar zu stellen, dass Kindermalereien straffrei bleiben.

Das könnte Sie auch interessieren: