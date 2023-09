Köln -Auch für Deutsche ist Neuseeland ein beliebtes Reiseziel. Doch wer hätte das gedacht. Es gibt eine neue Attraktion auf der Südinsel, die man vorher noch nicht so wirklich auf dem Schirm hatte.

"World's Steepest Street" steht unter dem Straßenschild der 350 Meter langen Balwin Street im neuseeländischen Dunedin. Die Straße weist eine maximale Steigung von 1:2,86 Meter vor, alle knapp 3 Meter wird die Strecke somit einen Meter steiler, was eine ganze Menge ist.

A steep climb up the world's steepest street. #baldwinstreet #bookatournz #fun #dunedintour #vacation #nz Ein von Book A Tour (@bookatournz) gepostetes Foto am 9. Jul 2016 um 2:49 Uhr

Das kuriose? Die Straße wird wie andere auch von Menschen bewohnt, Wohnhäuser sind nebeneinander am Straßenrand angesiedelt. Jedem neuen Anwohner kann man gerade am frühen Morgen nur ans Herz legen: Aufpassen beim rausgehen. Was zuhause noch eben war, wird auf der Straße plötzlich schief.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Zum Netzhit wurde die Straße durch Reisende, die mit ihren Handys, Kameras und sonstigen Aufnahmegeräten eine optische Täuschung aufzeichneten. Mit einem einfachen Trick, lasst man die Architekten der Häuser wie Amateure aussehen. Als wäre die Straße durch ihre Steigung nicht spektakulär genug, wirken die Häuser nun, als würden sie im Erdboden versinken.